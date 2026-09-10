Cuyo se prepara ante el Niño y habrá alertas de tormentas en los celulares
Mendoza se reúne con San Juan y San Luis para coordinar acciones ante el superniño y altas probabilidades de tormentas. Se implementará un sistema de alertas tempranas.
10/09/2026 | 13:21Redacción Cadena 3
FOTO: Preparados para el superniño: Mendoza en alerta
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Audio. Mendoza coordina acciones ante el superniño y posibles tormentas con provincias de Cuyo
Panorama Federal
Con el foco puesto en el fenómeno del superniño y las tormentas que traerá a Mendoza, se realizó una reunión con autoridades de Cuyo, incluyendo San Juan y San Luis. El Consejo Regional de la Agencia Federal de Emergencias y el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo coordinaron acciones para enfrentar posibles emergencias.
La coordinación tiene como objetivo asegurar asistencia entre las provincias que componen la región, en caso de que el fenómeno climático impacte de manera significativa. Se están desarrollando programas que activarán alertas tempranas para informar a la población sobre situaciones de riesgo.
El Director General de Defensa Civil de Mendoza, Daniel Burriesa, explicó que el nuevo sistema enviará avisos a todos los teléfonos de aquellas personas que se encuentren en polígonos donde se pueda prever una emergencia. "El teléfono va a desatar una alerta para decirle, está por llover, va a haber una tormenta, va a nevar, va a pasar algo", indicó Burriesa.
Informe de Facundo Di María
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¿Qué fenómeno se está abordando en la reunión?
El fenómeno del superniño y las tormentas que traerá a Mendoza.
¿Quiénes participaron en la reunión?
Autoridades de Cuyo, incluyendo San Juan y San Luis.
¿Cuál es el objetivo de la coordinación?
Asegurar asistencia entre las provincias en caso de que el fenómeno climático impacte significativamente.
¿Qué sistema se está implementando para alertar a la población?
Un nuevo sistema de alertas tempranas que enviará avisos a los teléfonos de personas en áreas de riesgo.
¿Quién es el responsable de Defensa Civil en Mendoza?
El Director General de Defensa Civil de Mendoza, Daniel Burriesa.