Crisis financiera en la Universidad Nacional de Salta: trabajadores no docentes enfrentan quiebra
La Universidad Nacional de Salta enfrenta problemas financieros y trabajadores no docentes inician trámites judiciales para declararse en quiebra debido a deudas.
15/10/2026 | 16:01Redacción Cadena 3
FOTO: Crisis financiera en la Universidad Nacional de Salta
-
Audio. Crisis financiera en la Universidad Nacional de Salta: trabajadores no docentes enfrentan quiebra
Panorama Federal
El rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, abordó la actual situación financiera de la institución. Afirmó que "la situación actual en tema financiero es que está la ley de financiamiento prácticamente con un fallo de la corte que se tiene que cumplir y una cautelar que también está avalada por la justicia."
Nina indicó que, en este contexto, "hoy se están pagando los salarios con el 21,33 que es el último aumento que vino en junio, más el aumento de agosto, 3%, hoy se están pagando normal."
Sin embargo, la situación es crítica. APUNSa advirtió que "trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Salta iniciaron trámites judiciales para declararse en quiebra ante la imposibilidad de saldar deudas."
La situación financiera de la universidad genera preocupación, evidenciando la necesidad de una resolución a largo plazo para garantizar el pago de salarios y mantener la estabilidad del personal.
Informe de Elisa Zamora
Lectura rápida
¿Quién abordó la situación financiera de la universidad?
El rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina.
¿Qué situación financiera se está enfrentando?
Existe una crisis que afecta el pago de salarios y ha llevado a trabajadores a considerar la quiebra.
¿Cuándo se mencionó el último aumento salarial?
En junio, con un aumento adicional del 3% en agosto.
¿Dónde se están llevando a cabo los trámites judiciales?
En la Universidad Nacional de Salta por parte de trabajadores no docentes.
¿Por qué es crítica la situación financiera?
Por la imposibilidad de saldar deudas y la necesidad de una resolución a largo plazo.