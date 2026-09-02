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Ciudad de México abre el debate sobre la legalización de la eutanasia

Decenas de familiares, parientes y pacientes marcharon en el centro histórico para exigir este derecho.

02/09/2026 | 10:05Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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    Audio. Ciudad de México abre debate sobre la legalización de la eutanasia tras masiva marcha ciudadana

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La Ciudad de México abre la puerta a debatir la legalización de la eutanasia tras una masiva manifestación. Decenas de familiares, parientes y pacientes marcharon en el centro histórico para exigir este derecho.

Después de la manifestación, el Gobierno capitalino se comprometió a dar prioridad al debate de la denominada ley trasciende. Esta iniciativa busca garantizar el derecho a una muerte digna.

La propuesta, impulsada por activistas, ya lleva más de 200.000 firmas. Busca despenalizar la ayuda médica para morir de manera indolora a personas con padecimientos crónico degenerativos en etapas avanzadas o terminales.

El Gobierno local ya está a favor de este tema, que comienza a tratarse en el nuevo periodo legislativo y cuenta con numerosos adeptos en la capital mexicana.

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¿Qué se está debatiendo en la Ciudad de México? Se está debatiendo la legalización de la eutanasia tras una manifestación masiva.

¿Quiénes participaron en la manifestación? Decenas de familiares, parientes y pacientes participaron en la manifestación.

¿Cuántas firmas ha recolectado la propuesta? La propuesta ha recolectado más de 200.000 firmas.

¿Qué garantiza la iniciativa denominada ley trasciende? La iniciativa busca garantizar el derecho a una muerte digna.

¿Cuál es la postura del Gobierno local sobre la eutanasia? El Gobierno local ya está a favor de la discusión sobre la eutanasia en el nuevo periodo legislativo.

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