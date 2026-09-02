Ciudad de México abre el debate sobre la legalización de la eutanasia

La Ciudad de México abre la puerta a debatir la legalización de la eutanasia tras una masiva manifestación. Decenas de familiares, parientes y pacientes marcharon en el centro histórico para exigir este derecho.

Después de la manifestación, el Gobierno capitalino se comprometió a dar prioridad al debate de la denominada ley trasciende. Esta iniciativa busca garantizar el derecho a una muerte digna.

La propuesta, impulsada por activistas, ya lleva más de 200.000 firmas. Busca despenalizar la ayuda médica para morir de manera indolora a personas con padecimientos crónico degenerativos en etapas avanzadas o terminales.

El Gobierno local ya está a favor de este tema, que comienza a tratarse en el nuevo periodo legislativo y cuenta con numerosos adeptos en la capital mexicana.

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