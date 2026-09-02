Accidente fatal en Ruta Provincial 308: un fallecido y heridos graves tras colisión múltiple

Un trágico accidente de tránsito dejó un saldo de un fallecido sobre la Ruta Provincial 308 a la altura de Campo Bello, entre Alverde y Graneros.

La víctima fatal fue identificada como Williams Granero, de 38 años, quien viajaba en una camioneta con destino a su trabajo.

El siniestro involucró a tres vehículos: una combi con dos trabajadores de una panificadora de Aguilares, quienes resultaron con heridas graves, un tractor que tiraba tres carros cañeros y la camioneta de la víctima.

Según las primeras versiones, la combi impactó con un carro del tractor que circulaba sin luces y luego se produjo la colisión con la camioneta.

Informe de Gabriel Melián