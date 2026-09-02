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Accidente fatal en Ruta Provincial 308: un fallecido y heridos graves tras colisión múltiple

Un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 308 resultó en un fallecido y varios heridos graves. La víctima, un hombre de 38 años, viajaba hacia su trabajo en su camioneta.

02/09/2026 | 16:36Redacción Cadena 3

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    Audio. Accidente fatal en Ruta Provincial 308: un fallecido y heridos graves tras colisión múltiple

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Un trágico accidente de tránsito dejó un saldo de un fallecido sobre la Ruta Provincial 308 a la altura de Campo Bello, entre Alverde y Graneros.

La víctima fatal fue identificada como Williams Granero, de 38 años, quien viajaba en una camioneta con destino a su trabajo.

El siniestro involucró a tres vehículos: una combi con dos trabajadores de una panificadora de Aguilares, quienes resultaron con heridas graves, un tractor que tiraba tres carros cañeros y la camioneta de la víctima.

Según las primeras versiones, la combi impactó con un carro del tractor que circulaba sin luces y luego se produjo la colisión con la camioneta.

Informe de Gabriel Melián

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un accidente de tránsito resultó en un fallecido en la Ruta Provincial 308.

¿Quién fue la víctima? La víctima fatal fue Williams Granero, de 38 años.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió recientemente, aunque la fecha exacta no se especifica.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? El accidente tuvo lugar en la Ruta Provincial 308, a la altura de Campo Bello.

¿Cómo se produjo el accidente? La combi impactó con un carro del tractor que circulaba sin luces, lo que llevó a la colisión con la camioneta.

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