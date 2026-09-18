Zelenskyy se reúne con líderes regionales tras ataques rusos que dejan víctimas en Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy recibió el viernes a gobernantes y delegados de siete países de la región para sostener conversaciones sobre el refuerzo de la cooperación, luego que ataques nocturnos rusos en múltiples regiones causaran incendios y dejaran varios muertos y heridos.

La primera cumbre de los llamados "Ocho de los Cárpatos" reúne a Ucrania, Rumania, Serbia, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Austria y Hungría. La Unión Europea también está involucrada.

La iniciativa coincide con el estancamiento de los esfuerzos mediados por Estados Unidos para poner fin a la invasión a gran escala de Rusia, que comenzó hace más de cuatro años y medio. Las concesiones territoriales a Moscú en el este de Ucrania son uno de los principales puntos de fricción. Ucrania también busca garantías de seguridad de sus socios para alcanzar un acuerdo.

La cumbre también coincide con el inicio de tres días de votación en la primera elección parlamentaria en tiempos de guerra en Rusia, que prácticamente no presenta oposición al partido del presidente Vladímir Putin y casi con certeza asegurará el dominio político del Kremlin.

Algunos de los asistentes a la cumbre en la región de Ivano-Frankivsk, en el oeste de Ucrania, como Polonia y Rumania, han sido firmes defensores de Kiev. Otros, como Hungría, Serbia y Eslovaquia, se han negado a proporcionar asistencia militar directa al país.

Zelenskyy escribió en Telegram que la cumbre era un "comienzo significativo" para una iniciativa destinada a "reforzar aún más los lazos entre nuestros países y crear otro elemento sólido de cooperación a nivel de la Unión Europea".

Los participantes colaborarán en materia de seguridad, energía, logística, vínculos económicos transfronterizos y apoyo a las comunidades locales, agregó.

La reunión en la estación de esquí de Bukovel, en el oeste de Ucrania, se celebró en medio de una creciente preocupación entre muchos países europeos por la intensificación de amenazas híbridas por parte de Rusia, que incluyen sabotaje, ciberataques, desinformación y posibles incursiones de drones en territorio de la OTAN.

Tusk, primer ministro de Polonia, advirtió el jueves antes de partir hacia Ucrania que Moscú planea ataques híbridos con drones o cohetes contra países europeos que apoyan a Kiev, entre ellos Polonia.

Autoridades de Polonia, Alemania y Dinamarca han acusado en las últimas semanas a Rusia de participar en incursiones de drones, sabotaje, incendios provocados, vigilancia de instalaciones de defensa y planes para usar un dron con explosivos para atacar un aeropuerto.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el miércoles que la UE necesita un mecanismo similar al de la OTAN para responder mejor a los ataques híbridos atribuidos a Rusia, y desarrollar "un consenso sobre cómo responder a ciertos incidentes... que quedan por debajo de la agresión armada pero claramente amenazan nuestra seguridad nacional".

En declaraciones realizadas en una reunión de una comisión gubernamental sobre nuevas armas, Putin dijo que las afirmaciones occidentales sobre los supuestos planes agresivos de Rusia estaban destinadas a justificar un aumento del gasto en defensa. Volvió a negar que Rusia tenga intenciones hostiles hacia Europa, pero advirtió que se verá obligada a responder a cualquier acción agresiva de los aliados occidentales, como la incautación de buques mercantes operados por Rusia.

"Vivamos en paz; de lo contrario, nos veremos obligados a responder de la misma manera; debe ser bastante obvio para todos", dijo.

El mes pasado, el mandatario ruso amenazó con represalias por las incautaciones occidentales de buques comerciales de Rusia, describiéndolas como "piratería". Advirtió que la respuesta rusa no necesariamente se produciría en las aguas donde fueron incautados los barcos rusos, señalando que Moscú podría tomar represalias en cualquier zona.

Se cree que Rusia utiliza una flota de cientos de barcos para evadir las sanciones internacionales impuestas después de que Moscú enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022.

Francia y Reino Unido han detenido petroleros sospechosos de formar parte de la "flota fantasma" de Rusia que transporta petróleo en violación de las sanciones internacionales. La UE ha castigado a cientos de barcos de dicha flota.

Recientemente, Rusia comenzó a desplegar buques de guerra para escoltar a sus embarcaciones comerciales.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia informó el viernes que había convocado al encargado de negocios británico para protestar enérgicamente por el continuo aumento del suministro de drones y otros sistemas de armas de Reino Unido a Ucrania.

El Ministerio acusó que la "postura ferozmente confrontativa" de Reino Unido estaba destinada a "prolongar y escalar el conflicto armado por todos los medios posibles". Agregó que Rusia se reserva el derecho de tomar las contramedidas necesarias en defensa propia, y que "cualquier instalación militar británica en Ucrania utilizada para atacar territorio ruso representa objetivos legítimos".

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico reiteró que Reino Unido seguirá comprometido a proporcionar el equipo que Ucrania necesita para defenderse. La oficina calificó la reprimenda diplomática como "otro intento más de desviar la atención de la bárbara invasión a gran escala de Rusia a Ucrania y desacreditar a Reino Unido en el escenario mundial".

El viernes, tras una llamada telefónica con von der Leyen, Zelenskyy dijo en una publicación en Telegram que Ucrania ha recibido un tramo de 3.300 millones de euros (aproximadamente 3.800 millones de dólares) de un paquete de apoyo financiero de la UE destinado a reforzar las capacidades de defensa de Ucrania, incluida la compra de misiles y drones.

La financiación llega en un momento en que Kiev enfrenta un déficit presupuestario proyectado de unos 27.000 millones de dólares este año. Zelenskyy anunció que Ucrania también se preparaba para reunirse con von der Leyen en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York la próxima semana; la reunión se centrará en la estabilidad financiera del país.

Dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas en operativos rusos durante la noche en la región de Zhytomyr, al oeste de Kiev, de acuerdo con un comunicado del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en Telegram.

Los ataques causaron incendios en almacenes y naves industriales. Los rescatistas se vieron obligados a retirarse debido a repetidas alertas de ataque aéreo, mientras equipos de desactivación de explosivos de emergencia inspeccionaban la zona en busca de artefactos. Más tarde, los bomberos apagaron el fuego.

En otros sucesos, una persona murió y otras seis resultaron heridas luego que las fuerzas rusas atacaran un tren eléctrico en la región ucraniana de Járkiv, informó el servicio estatal de emergencias. El ataque con drones tuvo como objetivo una estación ferroviaria en la comunidad de Novovodolazka y provocó un incendio en dos vagones del tren suburbano.

La corporación estatal nuclear rusa Rosatom dijo que un dron ucraniano impactó el jueves una torre de enfriamiento de una unidad de reactor en la central nuclear de Kursk, pero que el ataque no ha supuesto ninguna amenaza de radiación ni ha afectado su funcionamiento.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso reportó el viernes que sus defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 629 drones ucranianos durante la noche sobre 14 regiones, además de Crimea —anexada ilegalmente— y los mares de Azov y Negro.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, señaló que más de 350 aviones no tripulados se dirigían a la capital rusa, pero que la mayoría fueron destruidos lejos de allí. Sesenta y cuatro fueron derribados cuando se aproximaban a la ciudad, agregó.

El ejército ruso indicó el viernes que lanzó ataques nocturnos con drones contra puertos, embarcaciones y centros logísticos ucranianos que operaban para las fuerzas armadas.

Las fuerzas rusas alcanzaron un buque granelero en el puerto de Chornomorsk y una instalación logística de Nova Poshta, a 6 kilómetros (3,7 millas) al noroeste de Odesa, que, según el Ministerio de Defensa ruso, se utilizaba para almacenar y distribuir material militar procedente de Europa.