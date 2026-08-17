Vence el plazo de 60 días para un acuerdo de paz con Irán: análisis de la situación actual

FOTO: Vence el plazo de 60 días para buscar un acuerdo de paz con Irán: así está la situación

El acuerdo firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Versalles en junio, establecía un plazo de 60 días para finalizar la guerra con Irán y alcanzar un pacto sobre su programa nuclear. Este plazo expiró el lunes, y las partes involucradas se encuentran más distantes que al inicio de las negociaciones.

Las conversaciones, aunque limitadas, han girado en torno a la reactivación del estrecho de Ormuz y la eliminación del bloqueo estadounidense sobre Irán, medidas que debían implementarse bajo el acuerdo temporal. Sin embargo, no se han observado avances significativos en torno a estos temas, ni se han iniciado diálogos detallados sobre el programa nuclear.

Estados Unidos enfrenta opciones complicadas para salir de la guerra iniciada junto a Israel. Cumplir con las últimas demandas de Irán podría implicar ceder el control de una vía marítima internacional vital, por la que transitaba antes de la guerra un quinto del petróleo y gas comercializados a nivel mundial, lo que sería considerado como una derrota. Intensificar el conflicto, por otro lado, podría agotar aún más las reservas de interceptores de misiles de Estados Unidos, perjudicar la economía global y aumentar los precios de la gasolina antes de las elecciones al Congreso en el país.

Ambas partes parecen estar atrincheradas, esperando que la otra ceda primero, pero hasta el momento, ninguna ha mostrado disposición a hacerlo.

El acuerdo provisional se derrumbó semanas después

El Memorando de Entendimiento de junio exigía una suspensión total de las operaciones militares y establecía un plazo de 60 días para un acuerdo que pusiera fin de manera definitiva a la guerra y resolviera el conflicto sobre las actividades nucleares de Irán. Este acuerdo también proponía la reapertura del estrecho de Ormuz, otorgando a Irán un papel vago en el tránsito, lo que le permitiría, potencialmente, cobrar tarifas tras el vencimiento del plazo.

Sin embargo, solo una semana después de la firma del acuerdo, Irán comenzó a atacar embarcaciones en una ruta alternativa a lo largo de la costa de Omán, supervisada por el ejército estadounidense, en un intento de eludir el control iraní.

Las hostilidades continuaron, y cada parte acusó a la otra de violar el acuerdo. Las operaciones militares se redujeron, pero una tregua relacionada en Líbano entre Israel y Hezbollah se ha mantenido, a pesar de la ocupación israelí de amplias zonas del sur del país.

Funcionarios iraníes han declarado que suspendieron las negociaciones con Estados Unidos en junio, aunque admiten que ha habido comunicaciones a través de intermediarios. Por su parte, Trump sostiene que las conversaciones continúan y, en ocasiones, asegura que hay progresos, tras retractarse de sus amenazas de ataques masivos.

Pakistán, que jugó un papel clave en la mediación del acuerdo de junio, expresó la semana pasada su deseo de que el plazo se prorrogara. Su portavoz, Tahir Andrabi, afirmó: "No estamos cerrando el capítulo. Pakistán está haciendo esfuerzos totales para llevar a las dos partes a la mesa de negociaciones".

Los líderes iraníes presionan por el control del estrecho

Recientemente, Irán emitió una lista de exigencias para reabrir el estrecho, que incluye el levantamiento del bloqueo estadounidense, la retirada de las fuerzas estadounidenses de los alrededores de Irán y la compensación por los daños causados por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Irán ha dejado claro que controlará el estrecho y potencialmente cobrará tarifas a través de un acuerdo que está negociando con Omán, lo que significa que el estrecho no volverá a ser una vía marítima abierta y sin peajes como lo era antes de la guerra.

Además, los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen han comenzado a atacar petroleros saudíes en el mar Rojo, amenazando otra ruta comercial crucial que se había utilizado para mitigar la presión generada por el cierre del estrecho.

Trump ha rechazado las exigencias de Irán, afirmando que es Teherán quien debería pagar reparaciones y sosteniendo que Estados Unidos controla el estrecho. El presidente parece confiar en la presión económica a través de bloqueos y sanciones, en un intento por doblegar a los líderes iraníes.

La economía iraní ha sufrido severamente a causa de la guerra y el aislamiento, llevando a un aumento significativo de la inflación. Esta situación podría generar nuevas protestas antigubernamentales, similares a las que fueron reprimidas brutalmente en enero.

El tránsito por el estrecho de Ormuz, que había aumentado tras el acuerdo provisional, ha disminuido nuevamente a un pequeño porcentaje de su nivel previo a la guerra. Se anticipa que el incremento en los precios del combustible y otros bienes continuará, con repercusiones que van más allá de Oriente Medio.

El reloj sigue corriendo para ambas partes.