Un empresario maltés queda libre de cargos en el caso del asesinato de Daphne Caruana Galizia

FOTO: Empresario absuelto de acusaciones por asesinato de periodista en Malta

LA VALETA, Malta — Un jurado en Malta absolvió el miércoles al empresario Yorgen Fenech, quien había sido acusado de ser el autor intelectual del asesinato de la periodista investigativa Daphne Caruana Galizia.

Caruana Galizia fue asesinada mediante un carro-bomba en 2017, un crimen que sorprendió a Europa, desatando protestas que llevaron a la renuncia de un primer ministro y revelando una cultura de impunidad en la pequeña nación insular mediterránea, que es la más pequeña de la Unión Europea.

El empresario fue formalmente acusado en 2021 de complicidad y conspiración criminal, con fiscales que lo señalaban como el autor intelectual del asesinato.

Fenech se declaró inocente y el jurado lo absolvió de ambos cargos el miércoles.

Fenech era el último de seis acusados en el complot en ser juzgado. En la sala del tribunal no se permitieron cámaras, como es habitual en los juicios penales en Malta.

El asesinato que sacudió a Malta

Daphne Caruana Galizia, de 53 años, fue asesinada el 16 de octubre de 2017 cuando un carro-bomba estalló mientras ella conducía cerca de su hogar.

Sus investigaciones habían señalado a miembros del círculo íntimo del entonces primer ministro Joseph Muscat, a quienes acusó de tener empresas offshore en paraísos fiscales, revelaciones que surgieron de la filtración de los Papeles de Panamá. También abordó denuncias sobre la oposición y sectores empresariales en Malta.

En el momento de su muerte, enfrentaba más de 40 demandas por difamación.

Una investigación independiente sobre su asesinato, publicada en 2021, concluyó que el Estado maltés "debe asumir la responsabilidad" por el crimen, debido a una cultura de impunidad que provenía de los niveles más altos del gobierno.

Un caso que llevó a la renuncia del primer ministro

Fenech estaba vinculado a un consorcio que obtuvo un polémico contrato del gobierno maltés para construir una central eléctrica.

Su arresto en 2019, cuando intentaba abandonar Malta en su yate, provocó masivas protestas en el país que culminaron con la renuncia de Muscat.

Otros implicados en el caso

En 2022, George Degiorgio y su hermano Alfred Degiorgio se declararon culpables de llevar a cabo el asesinato, recibiendo cada uno una condena de 40 años de prisión.

En 2025, otros dos hombres fueron condenados a cadena perpetua, la pena máxima posible, tras ser hallados culpables de complicidad en el asesinato. Jamie Vella y Robert Agius fueron acusados de suministrar la bomba que mató a Caruana Galizia.

Otro implicado, Vincent Muscat, se declaró culpable en 2021 por su participación en el asesinato y fue condenado a 15 años de prisión. Un intermediario que se autoinculpó, el taxista Melvin Theuma, recibió un indulto presidencial en 2019 a cambio de su testimonio.