Ucrania intensifica ataques con drones sobre Moscú mientras Rusia causa muertes en Járkiv

FOTO: Ucrania lanza una ofensiva de drones contra Moscú; misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

KIEV, Ucrania (AP) — Las fuerzas ucranianas realizaron uno de sus más significativos ataques con drones contra Rusia desde el inicio de la invasión por parte de Moscú hace más de cuatro años, lanzando cerca de 800 drones, solo dos días después de un ataque similar, informaron funcionarios el martes.

En paralelo, un ataque con misiles de Rusia sobre una aldea en la región nororiental de Járkiv resultó en la muerte de al menos 10 personas e hirió a otras ocho, además de causar daños a varias viviendas, según indicaron las autoridades el mismo día.

Ambos países han aumentado sus ofensivas aéreas de largo alcance, mientras que los combates en la línea del frente —que se extiende a lo largo de aproximadamente 1.250 kilómetros (780 millas)— se ven complicados por la presencia de numerosos drones y robots terrestres que amenazan los movimientos de tropas, según analistas.

Durante el último año, Ucrania ha diseñado y utilizado drones de largo alcance de fabricación nacional para atacar el territorio ruso. La capacidad de estos drones ha impresionado a gobiernos y fabricantes de armamento en todo el mundo.

Las autoridades en Kiev buscan que la población rusa perciba las consecuencias de la guerra, presionando al presidente ruso, Vladímir Putin, para que inicie negociaciones de paz. Hasta ahora, Putin no ha mostrado disposición para detener la invasión.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, expresó en la red social X que "Putin sigue prolongando la guerra en lugar de aceptar las propuestas realistas de alto el fuego de Ucrania y poner fin al derramamiento de sangre".

Las defensas antiaéreas rusas informaron que interceptaron 791 drones ucranianos sobre diversas regiones de Rusia, así como sobre la península de Crimea y los mares Negro y de Azov, según el Ministerio de Defensa en Moscú. Este ataque se considera el segundo más importante desde enero de 2025.

En el área de Moscú, más de 600 drones ucranianos fueron detectados, de los cuales 180 fueron derribados, según el alcalde Serguéi Sobianin. Sin embargo, no se reportaron muertes ni daños significativos.

En la región de Moscú, que rodea la capital rusa, se reportaron tres heridos, según el gobernador Andrei Vorobyov.

El ataque nocturno provocó un incendio en un almacén de Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, ubicado en una zona industrial. Ucrania ha atacado repetidamente las instalaciones de esta empresa, que, según sostiene, contribuyen a abastecer al ejército ruso. Wildberries afirmó que sus instalaciones sufrieron "daños insignificantes".

Zelenskyy condena el ataque ruso a civiles

Un ataque ruso con misiles en la aldea de Pechenihy, en la región de Járkiv, dejó un saldo de 10 civiles muertos, según un informe preliminar del jefe de la administración militar regional de Járkiv, Oleh Syniehubov.

Además, otras 17 personas resultaron heridas. Zelenskyy calificó el ataque como "brutal", afirmando que dañó 10 viviendas, un café, una oficina de correos, una tienda y al menos siete vehículos.

"Sin duda responderemos a este ataque ruso", afirmó Zelenskyy a través de sus redes sociales.

En los últimos días, tres personas han muerto y otras tres resultaron heridas en la región de Sumy debido a ataques rusos, incluidos bombardeos con drones y la explosión de un artefacto explosivo, según informó la Policía Nacional de Ucrania.

___

Hatton contribuyó desde Lisboa, Portugal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.