Trump instruye al Pentágono a disminuir ejercicios militares con Corea del Sur

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado instrucciones al Pentágono para que disminuya los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, argumentando que este país no ha colaborado en la desnuclearización de Irán. Trump mencionó también su relación con el líder norcoreano Kim Jong Un como un factor en su decisión.

En un mensaje a través de redes sociales, Trump señaló que los ejercicios, que estaban programados para iniciar esta semana, no solo representan un alto costo, sino que "transmiten una señal totalmente inapropiada y hostil" hacia Corea del Norte, país que, según él, ha mostrado respeto durante su mandato.

"Por lo tanto, y dado que es demasiado tarde para cancelar, le he pedido al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que ¡reduzca sustancialmente los Ejercicios Militares Conjuntos!", expresó Trump. Además, indicó que había solicitado previamente al presidente surcoreano que se uniera a los esfuerzos de Estados Unidos para la desnuclearización de Irán, a lo que Corea del Sur respondió negativamente.

Esta decisión de Trump representa un cambio notable en la política estadounidense hacia un aliado tradicional, y se suma a las críticas que el presidente ha dirigido hacia otros aliados de la OTAN por su falta de apoyo en la confrontación con Irán y la creciente agresividad de Rusia en la región del Báltico.

El anuncio de Trump se produce en un contexto de tensiones, ya que Corea del Norte ha reanudado recientemente sus actividades de pruebas de misiles balísticos, lo que ha llevado a Corea del Sur, Estados Unidos y Japón a intensificar su vigilancia.

Los ejercicios militares de 11 días, que involucran a aproximadamente 18,000 soldados surcoreanos, estaban diseñados para reforzar la preparación ante posibles amenazas norcoreanas. Las fuerzas armadas estadounidenses han manifestado que estos ejercicios son cruciales para mantener la paz y la seguridad en la región, reafirmando su compromiso con la defensa de Corea del Sur.

La crítica a la decisión de Trump no se hizo esperar. El senador demócrata Mark Kelly, ex piloto de la Armada, calificó la medida de "miope y un error", sugiriendo que socavar estos ejercicios podría tener repercusiones negativas en la seguridad regional.

En un tono más amenazante, Corea del Norte ha advertido sobre medidas severas contra Estados Unidos y Corea del Sur, describiendo los ejercicios militares como un ensayo de guerra que incrementa la inestabilidad en la región. Este tipo de retórica es común en Pyongyang, especialmente antes de los ejercicios militares de gran envergadura.

Trump, quien se reunió tres veces con Kim Jong Un durante su primer mandato, ha expresado su deseo de reanudar el diálogo sobre el programa nuclear norcoreano, destacando la importancia de las relaciones personales en la diplomacia internacional.