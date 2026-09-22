Trump destacó la fuerza de EE.UU. y criticó a Irán en la ONU

Buenos Aires, 22 septiembre (NA) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este martes orgulloso del poderío militar de su país y expuso su postura sobre la guerra en Irán durante la apertura del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, según informaron fuentes locales.

Su llegada a la sede de la ONU estuvo marcada por un intercambio poco amistoso con una cronista de la CNN, quien lo abordó sobre temas de política internacional. Trump le respondió: "No deberías estar aquí, la CNN dijo que no iba a cubrir al Presidente".

El discurso de Trump no fue transmitido por las cadenas estadounidenses, que se alinearon con la posición de la CNN, según comunicaron cronistas de ese canal. Sin embargo, sí fue seguido de cerca por medios europeos e incluso rusos.

En las últimas horas, tres medios de comunicación estadounidenses anunciaron que demandarán a la administración por la restricción de acceso a la Casa Blanca, de acuerdo con un comunicado emitido el lunes por CNN, MSNOW y Politico.

En su discurso, Trump se refirió a Irán, expresando su deseo de permitir la reconstrucción del país o, en su defecto, "aniquilarlos y mandarlos al infierno".

"Su capacidad de producir drones está destruida, su economía también. Eran los matones de Medio Oriente, pero ya no. Desde que entré al escenario político he sido inquebrantable, nunca dejaré que Irán tenga un arma nuclear", aseguró.

El presidente de Estados Unidos continuó diciendo: "Dos siglos y medio después de que la causa de la libertad encontrara su hogar en este continente, puedo decirles con orgullo que Estados Unidos está de vuelta, es hoy más fuerte que nunca".

"Nuestra economía es la envidia del mundo. Nuestras Fuerzas Armadas son las más poderosas del mundo. Nuestra tecnología no tiene rival y somos líderes en prácticamente todo", amplió Trump.