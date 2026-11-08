Terremoto de 5,7 en Japón deja 23 heridos y daños en comercios

Buenos Aires, 8 de noviembre (NA) -- Durante la madrugada de este domingo, un terremoto de magnitud 5,7 sacudió el centro de Japón, resultando en al menos 23 heridos y daños en comercios, lo que llevó a muchos a evacuar sus edificios, según reportes oficiales.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) registró el sismo con una magnitud de 5,7, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lo situó en 5,5. El movimiento telúrico se produjo a la 1:04 a unos 40 kilómetros de profundidad en la prefectura de Shizuoka, y fue seguido por réplicas de menor magnitud.

Las prefecturas más afectadas fueron Aichi, Nagano, Gifu y Shizuoka, donde el temblor alcanzó el nivel 5 en la escala sísmica japonesa, que tiene un total de siete niveles, según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas.

Las imágenes emitidas por la televisión local mostraron escaparates destruidos, vidrios esparcidos en las calles y una librería con cientos de libros caídos de sus estanterías. Entre los heridos, se reportaron casos de personas que se cayeron por las escaleras mientras intentaban evacuar.

El sismo también generó complicaciones en el transporte ferroviario. Algunos servicios locales sufrieron interrupciones y los trenes bala Shinkansen operaron a menor velocidad. Los recorridos entre las estaciones de Shizuoka y Gifu-Hashima experimentaron demoras debido a controles de seguridad.

Por su parte, la compañía eléctrica Chubu comunicó que no se detectaron anomalías en la central nuclear de Hamaoka, situada en la prefectura de Shizuoka, a aproximadamente 200 kilómetros al suroeste de Tokio.