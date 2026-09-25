Tensión en la frontera: Pakistán reportó 13 talibanes muertos, Afganistán lo niega

Combates nocturnos a lo largo de la frontera entre Pakistán y Afganistán dejaron al menos 13 integrantes del Talibán afgano muertos, informó Islamabad el viernes, en una afirmación que Kabul refutó. Este hecho representa la más reciente escalada entre los vecinos tras los ataques aéreos paquistaníes en territorio afgano.

El Ministerio de Información de Pakistán señaló en una publicación en X que sus fuerzas repelieron lo que calificó como un "intento de agresión afgana" en el sector de Gulistán, en la provincia suroccidental de Baluchistán. Indicó que "al menos 13 integrantes del Talibán afgano murieron y varios resultaron heridos" la noche del jueves.

Los ataques marcaron una fuerte escalada en los enfrentamientos entre los dos países del sur de Asia y generan el riesgo de complicar aún más los esfuerzos internacionales para aliviar las tensiones entre Islamabad y Kabul. Pakistán acusa de manera habitual a Kabul de permitir que militantes, en particular el Talibán paquistaní, operen desde territorio afgano y lancen ataques a través de la frontera. Kabul refuta la acusación.

El Ministerio de Información de Pakistán rechazó una afirmación del Ministerio de Defensa de Afganistán, según la cual Afganistán había destruido un puesto paquistaní cerca de la localidad fronteriza afgana de Spin Boldak, en el sur del país, frente a la ciudad paquistaní de Chaman. Publicó videos que, según dijo, mostraban a tropas paquistaníes disparando artillería contra posiciones afganas.

Residentes en Chaman afirmaron que el intercambio de disparos continuó durante horas el jueves. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las imágenes ni las afirmaciones sobre bajas de ninguna de las partes. Una calma tensa prevalecía a lo largo de la frontera el viernes, sin que se informaran nuevos combates.

En Kabul, el Ministerio de Defensa de Afganistán negó que sus fuerzas hubieran sufrido bajas. Indicó en una publicación en X que, en cambio, personal afgano destruyó un puesto paquistaní el jueves y describió como falsa la versión de Pakistán sobre los enfrentamientos.

Las distintas versiones se produjeron un día después de que Pakistán dijera que llevó a cabo ataques aéreos contra 10 sitios en Afganistán que describió como instalaciones de almacenamiento y lanzamiento de drones utilizados en ataques contra Pakistán el miércoles.

El portavoz del gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, manifestó el jueves que los ataques paquistaníes alcanzaron las provincias meridionales y orientales de Kandahar, Paktia y Khost, y que mataron a cuatro civiles.

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, indicó en un comunicado el jueves que los ataques se realizaron después de que se lanzaran ocho drones desde Afganistán y de que fuerzas afganas bombardearan puestos fronterizos paquistaníes. Añadió que los ataques se produjeron tras un intento de combatientes de infiltrarse en Pakistán, el cual fue frustrado por tropas paquistaníes.

Las tensiones ya se habían intensificado cuando aviones de combate paquistaníes atacaron sitios en el este de Afganistán el lunes, que Islamabad describió como escondites de combatientes. Pakistán dijo que esos ataques mataron a 28 combatientes, mientras que autoridades afganas señalaron que murieron tres civiles, una cifra confirmada por las Naciones Unidas.

La reanudación de hostilidades amenaza los esfuerzos de mediación de China, Turquía, Qatar y Arabia Saudí, que pretenden asegurar una paz duradera entre los dos países.

El Talibán paquistaní, conocido formalmente como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP, es un grupo separado pero aliado del Talibán de Afganistán. El grupo se ha envalentonado desde que el Talibán afgano regresó al poder en 2021.