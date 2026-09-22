FOTO: Sri Lanka condena a 15 hombres por atentados mortales de Pascua de 2019

COLOMBO, Sri Lanka (AP) — Un tribunal de Sri Lanka condenó el martes a 15 hombres por su participación en los atentados del Domingo de Pascua de 2019, que mataron a más de 260 personas e hirieron a unas 500.

Los ataques del 21 de abril tuvieron como objetivo tres iglesias y tres hoteles en toda la nación insular durante los oficios y celebraciones de Pascua. Los atentados, inspirados por el grupo Estado Islámico, estuvieron entre los más mortales en la historia de Sri Lanka. Mataron a 42 extranjeros y devastaron comunidades en todo el país.

Un panel del Tribunal Superior integrado por tres jueces emitió el veredicto en medio de estrictas medidas de seguridad, que incluyeron el despliegue de cientos de policías alrededor del juzgado.

Las autoridades presentaron 23.270 cargos en 2021 contra 24 sospechosos acusados de planificar o inspirar los ataques. Los cargos incluían asesinato, conspiración para cometer terrorismo y delitos relacionados con armas de fuego y explosivos en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo.

Ninguno de los que se cree que participó directamente en los ataques sigue con vida.

Dos grupos milicianos islámicos con base en Sri Lanka fueron acusados de perpetrar los atentados.

La Iglesia católica de Sri Lanka ha afirmado, sin aportar pruebas, que los identificados hasta ahora como autores no son los cerebros detrás de los atentados, y que existió una conspiración mayor detrás de los ataques.

Una comisión parlamentaria determinó que funcionarios policiales y de inteligencia no actuaron pese a repetidas advertencias de inteligencia sobre los ataques.

Un exjefe de policía y un exalto funcionario del Ministerio de Defensa también fueron condenados a muerte en julio por no actuar con prontitud ante advertencias de inteligencia extranjera sobre posibles ataques.

Sri Lanka no ha llevado a cabo ejecuciones desde 1976, lo que significa que las condenas a muerte suelen traducirse en cadena perpetua.

Tras los atentados, surgieron acusaciones de que los agresores tenían vínculos con los servicios de inteligencia del Estado de Sri Lanka. El Ministerio de Defensa del país negó cualquier implicación.

La policía arrestó a Suresh Salley en febrero, exjefe de inteligencia y mayor general retirado del ejército, en relación con los atentados. El gobierno ha alegado que Salley, que permanece bajo custodia, tenía conocimiento previo de los ataques y conspiró activamente para llevarlos a cabo.

Salley fue un destacado funcionario de inteligencia militar al que se atribuye haber desempeñado un papel importante en la campaña que puso fin a la guerra civil del país en 2009.

Los atentados sacudieron a la nación insular y reavivaron recuerdos del conflicto de 26 años con los Tigres de Liberación del Eelam Tamil, conocidos ampliamente como los Tigres Tamiles, un grupo separatista que luchó por establecer un Estado independiente para la minoría étnica tamil de Sri Lanka.