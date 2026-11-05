Sindicatos franceses se movilizan en huelgas nacionales y presionan al gobierno de Macron

FOTO: Sindicatos franceses se unen para huelgas nacionales y elevan la presión sobre gobierno de Macron

PARÍS (AP) — Los sindicatos franceses se unirán el jueves en una serie de huelgas y manifestaciones a nivel nacional, exigiendo salarios más altos y respaldando el movimiento de protesta de estudiantes de secundaria, lo que representa un nuevo desafío para el gobierno de Emmanuel Macron.

Las protestas, que han tenido lugar de manera regular durante más de un mes, están previstas para concentrarse en ciudades como París, Lyon y Marsella, donde se espera la participación de cientos de miles de personas. La situación podría generar serios inconvenientes en el transporte público y algunas escuelas podrían cerrar, ya que los docentes también se sumarán a la protesta.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció que se desplegarán 70.000 policías, apoyados por vehículos blindados, drones y helicópteros. Sin embargo, la policía ha enfrentado críticas por su uso de la fuerza durante las manifestaciones.

En un comunicado, los principales sindicatos del país alertaron que Francia está al borde de una recesión y que se han multiplicado los planes de despidos. "El combustible, los alimentos, el alquiler, el gas, la electricidad… todo sube excepto los salarios y las pensiones", expresaron.

La economía francesa, marcada por la deuda, es considerada una de las más débiles de Europa, junto a Italia y Bélgica. Ante esta situación, los sindicatos han advertido al gobierno de Macron y a los empresarios sobre el descontento creciente. "La ira es inmensa", manifestaron. "La situación en este país es frágil. Los apremiantes desafíos sociales y ambientales deben abordarse sin demora".

Previo a la huelga, el gobierno había estado en negociaciones con los sindicatos, una práctica común en la política francesa, con la esperanza de mitigar los disturbios que han llevado a uno de los peores malestares civiles en años.

El movimiento de protestas comenzó en septiembre, impulsado por una manifestación por la falta de personal en una escuela secundaria en el sureste de París, y se ha expandido a nivel nacional, atrayendo tanto a estudiantes que exigen más financiamiento para la educación como a trabajadores que buscan apoyo ante el aumento de los costos de vida.