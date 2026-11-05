Fallece en Berlín el líder de un partido conservador alemán, Hubert Aiwanger

FOTO: Hallan muerto en un hotel de Berlín al líder de un partido conservador alemán

BERLÍN (AP) — El político Hubert Aiwanger, quien lideró un partido conservador que se consolidó en la política bávara y buscaba ampliar su influencia en Alemania, fue hallado sin vida en un hotel de Berlín.

La policía y la fiscalía de Berlín confirmaron que el cuerpo de Aiwanger, quien ocupaba el cargo de vicegobernador de Baviera y ministro de Economía del estado, fue descubierto en su habitación el miércoles por la noche. Actualmente, se ha iniciado una investigación para determinar las causas de su fallecimiento.

Según la agencia de noticias alemana dpa, Aiwanger, de 55 años, había planeado dar un discurso el miércoles por la tarde en la inauguración de una nueva oficina de su partido, los Votantes Libres, en Berlín, pero se retiró del evento por motivos de salud.

Desde 2006, Aiwanger había sido el líder del partido en Baviera y asumió el liderazgo a nivel nacional en 2010. Su estilo combativo, con un fuerte acento regional y un enfoque populista, transformó a su partido en un competidor significativo frente a la Unión Social Cristiana, que había dominado Baviera durante décadas y forma parte del bloque de centroderecha que actualmente gobierna Alemania. Bajo su dirección, el partido logró ingresar al parlamento estatal en Múnich en 2008. En 2018, cuando la CSU perdió su mayoría en el parlamento estatal, los Votantes Libres se unieron al gobierno de Baviera como socio menor de la coalición.

Previo a las elecciones de Baviera de 2023, Aiwanger enfrentó una controversia relacionada con acusaciones de que había sido responsable de un panfleto antisemita durante su etapa escolar, lo cual él negó. A pesar de ello, los Votantes Libres se mantuvieron firmes en las elecciones, aumentando su apoyo y continuando en el gobierno estatal.

Aiwanger logró escasos avances fuera de Baviera y no pudo llevar a su partido al parlamento nacional. El gobernador de Baviera, Markus Söder, expresó su pesar en la red social X, calificando la muerte repentina de Aiwanger como una "tragedia absoluta".

El político deja atrás a su pareja, la también política de los Votantes Libres Tanja Schweiger, y a sus dos hijos.