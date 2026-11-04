Resultados electorales en Israel confirman una mayoría opositora en el Parlamento

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA-Xinhua) — El Comité Central Electoral de Israel anunció oficialmente este miércoles los resultados de las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar la semana pasada. Los datos confirman que los partidos de oposición lograron un total de 67 escaños en el Parlamento, que cuenta con 120 miembros, en contraste con los 53 que obtuvo el bloque gubernamental del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Los 67 escaños de la oposición incluyen 48 conseguidos por partidos alineados con el partido Yashar, liderado por el exjefe militar Gadi Eisenkot, y 19 que corresponden a agrupaciones de liderazgo árabe.

Estas agrupaciones se organizan en la denominada Lista Conjunta, una coalición compuesta por tres formaciones, además del partido musulmán Ra’am, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

Ni Netanyahu ni Eisenkot cuentan con los 61 escaños necesarios para formar un Gobierno de mayoría sin el apoyo externo a sus respectivos bloques. Esto complica el panorama político actual.

El presidente del Comité Central Electoral y juez del Tribunal Supremo, Noam Sohlberg, entregó los resultados al presidente de Israel, Isaac Herzog.

De acuerdo con la legislación israelí, Herzog comenzará consultas con los partidos políticos este miércoles por la noche para determinar qué legislador recibirá el encargo de formar el próximo Gobierno.

Herzog instó a los partidos a ceder en sus promesas electorales para evitar una nueva convocatoria a elecciones y facilitar la creación de un Gobierno estable. "En la realidad actual, donde no hay un ganador claro tras las elecciones, pido originalidad y creatividad, valentía y buena voluntad", destacó.

El comité aprobó los resultados a pesar de una investigación en curso sobre supuestas interferencias del extranjero.

Sohlberg señaló que las acusaciones no fueron comprobadas, por lo que no justificaban demorar el anuncio, según reportó Xinhua.

"En los últimos días, han surgido voces que intentan sembrar dudas sobre los resultados electorales y cuestionar su validez. Esto supone un peligro real", advirtió Sohlberg, subrayando que las elecciones se llevaron a cabo correctamente y que los resultados reflejan la voluntad del electorado.