Rescatistas intensifican búsqueda de sobrevivientes tras devastador terremoto en el Tíbet

Rescatistas se encontraban el viernes en una zona remota de la región del Tíbet chino, buscando sobrevivientes tras un terremoto de magnitud 7 que causó la muerte de al menos 16 personas y dejó 54 heridos. El desastre, que ocurrió el jueves, afectó a Nagqu, una ciudad situada al norte de Lhasa, la capital del Tíbet, a aproximadamente 4.800 metros sobre el nivel del mar. Más de 339 viviendas se derrumbaron, y las autoridades expresaron su preocupación por posibles nuevos colapsos debido a las réplicas y desprendimientos de rocas.

Las labores de rescate enfrentan desafíos significativos debido a la geografía y las bajas temperaturas de la región. Hasta la tarde del viernes, los equipos de rescate habían llevado a cabo tres rondas de búsqueda, revisando cada hogar y aldea, según lo informado por Dunzhu, alcalde interino de Nagqu, en una conferencia de prensa.

Más de 5.000 personas de tres condados locales fueron movilizadas para las tareas de rescate. Se enviaron a la región suministros que incluyen 2.000 unidades de vivienda prefabricadas, alrededor de 3.400 tiendas de campaña, 2.000 camas plegables, linternas y ropa de invierno.

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó que el sismo se produjo a las 10:33 de la noche, hora local, del jueves, con un epicentro localizado a 191 kilómetros al este-noreste de Nagqu. La profundidad del terremoto fue de 18 kilómetros. Además, la agencia registró al menos siete réplicas con magnitudes entre 4,3 y 5,2, todas a una profundidad de 10 kilómetros.

La agencia oficial de noticias china Xinhua indicó que las comunicaciones en algunas áreas habían sido interrumpidas. Las autoridades ferroviarias locales decidieron suspender los trenes que operan en la región.

El terremoto también generó desprendimientos de rocas, lo que llevó a las autoridades a cerrar un tramo de la Carretera Nacional 317, permitiendo el acceso únicamente a vehículos de emergencia y rescate mientras se trabaja en la remoción de escombros, según Xinhua.

Se prevén nevadas intermitentes en la región durante los próximos tres días, lo que podría complicar aún más las operaciones de rescate.

El presidente chino Xi Jinping pidió la movilización total en las operaciones de rescate y asistencia médica, emitiendo instrucciones la mañana del viernes. Este tipo de llamados son emitidos por el líder chino solo en caso de grandes desastres.