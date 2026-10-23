Netanyahu ordenó el cierre total en Cisjordania tras ataque armado que dejó cinco heridos
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que el cierre total de Cisjordania comenzará tras un tiroteo en Kiryat Arba. Dos palestinos fueron abatidos por las fuerzas israelíes en el incidente.
FOTO: Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el viernes que ha dado instrucciones a las fuerzas de seguridad para prepararse ante un "cierre total" de la Cisjordania ocupada, que se implementará el mismo día, tras un ataque armado que resultó en cinco israelíes heridos.
En un comunicado emitido tras una evaluación de seguridad con altos mandos militares y responsables de inteligencia, Netanyahu también ordenó acordonar inmediatamente la ciudad palestina de Hebrón.
Esta decisión se produjo luego de que las tropas israelíes abatieran a dos palestinos cerca del asentamiento israelí de Kiryat Arba, en las cercanías de Hebrón, después de que, supuestamente, abrieran fuego e hirieran a cinco israelíes, de los cuales dos se encuentran en estado crítico, según informaron el servicio de rescate israelí Magen David Adom y el Ejército.
El Ejército israelí detalló que los dos palestinos llegaron en vehículo a un cruce cercano a Kiryat Arba y comenzaron a disparar antes de huir del lugar.
Ambos fueron posteriormente abatidos durante un intercambio de disparos con las fuerzas israelíes, que han acordonado la zona mientras continúan la búsqueda de posibles sospechosos.
Ningún grupo asumió la responsabilidad del tiroteo.
Benjamin Netanyahu afirmó que las fuerzas israelíes están llevando a cabo amplias operaciones de detención en toda Cisjordania, en el marco de una campaña destinada a desmantelar redes militantes.
Este tiroteo ocurre en medio de una escalada de violencia sostenida en Cisjordania, donde incursiones militares israelíes y ataques de colonos han causado muertes y heridas entre la población palestina, forzando a muchos residentes a abandonar sus hogares.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), las fuerzas israelíes y colonos han provocado la muerte de cinco palestinos y lesiones a más de 240 personas en Cisjordania durante octubre. Además, desde principios de 2026, se han documentado 2.060 ataques de colonos que han resultado en víctimas palestinas o daños materiales.
Lectura rápida
¿Qué anunció Netanyahu?
Ordenó un cierre total de Cisjordania tras un ataque armado.
¿Cuántos heridos hubo en el tiroteo?
Cinco israelíes resultaron heridos, dos de ellos en estado crítico.
¿Dónde ocurrió el tiroteo?
En un cruce cercano al asentamiento de Kiryat Arba, cerca de Hebrón.
¿Qué pasó con los atacantes?
Los dos palestinos que dispararon fueron abatidos por el Ejército israelí.
¿Qué ha informado la ONU sobre la violencia en Cisjordania?
En octubre, cinco palestinos han muerto y más de 240 han resultado heridos por fuerzas israelíes y colonos.
[Fuente: Noticias Argentinas]