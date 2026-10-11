Milei expresa sus deseos de recuperación para el Papa León XIV antes de su visita a Argentina

Buenos Aires, 11 de octubre (NA) -- El presidente Javier Milei manifestó este domingo en nombre de la Argentina "una pronta y completa recuperación" del papa León XIV, quien será sometido a una operación en los próximos días para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones, detectado en una fase muy inicial.

Según informaciones de la Agencia Noticias Argentinas, Milei destacó que el país se une "en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".

"Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", publicó el mandatario nacional en su cuenta de X.

Además, el presidente reveló: "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".

La operación del Sumo Pontífice está programada para realizarse menos de un mes antes de su visita histórica a la Argentina, que está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.