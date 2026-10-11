Milei expresa sus deseos de recuperación para el Papa León XIV antes de su visita a Argentina
La operación de León XIV se realizará cuando falta menos de un mes para su visita histórica a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.
FOTO: Javier Milei y el papa León XIV.
Buenos Aires, 11 de octubre (NA) -- El presidente Javier Milei manifestó este domingo en nombre de la Argentina "una pronta y completa recuperación" del papa León XIV, quien será sometido a una operación en los próximos días para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones, detectado en una fase muy inicial.
Según informaciones de la Agencia Noticias Argentinas, Milei destacó que el país se une "en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".
"Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", publicó el mandatario nacional en su cuenta de X.
Además, el presidente reveló: "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".
La operación del Sumo Pontífice está programada para realizarse menos de un mes antes de su visita histórica a la Argentina, que está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué dijo Milei sobre el Papa?
Expresó sus deseos de una pronta y completa recuperación para el Papa León XIV.
¿Cuál es la razón de la operación?
Se le detectó un nódulo en uno de los pulmones, que será extirpado.
¿Cuándo está programada la operación?
La operación se realizará en los próximos días, antes de su visita a Argentina.
¿Cuándo visitará el Papa Argentina?
Su visita está programada entre el 8 y el 11 de noviembre.
¿Qué expresó Milei en su mensaje?
Dijo que toda Argentina acompaña al Papa con oración y afecto.
[Fuente: Noticias Argentinas]