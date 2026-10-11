En vivo

La Previa

Daniel Basterra

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Indep. Rivadavia

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Mitre (SdE) vs. Colón

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Deportivo Maipú vs. San Martín (SJ)

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Milei expresa sus deseos de recuperación para el Papa León XIV antes de su visita a Argentina

La operación de León XIV se realizará cuando falta menos de un mes para su visita histórica a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.

11/10/2026 | 00:53Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Javier Milei y el papa León XIV.

FOTO: Javier Milei y el papa León XIV.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 11 de octubre (NA) -- El presidente Javier Milei manifestó este domingo en nombre de la Argentina "una pronta y completa recuperación" del papa León XIV, quien será sometido a una operación en los próximos días para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones, detectado en una fase muy inicial.

Según informaciones de la Agencia Noticias Argentinas, Milei destacó que el país se une "en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".

"Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", publicó el mandatario nacional en su cuenta de X.

Además, el presidente reveló: "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".

La operación del Sumo Pontífice está programada para realizarse menos de un mes antes de su visita histórica a la Argentina, que está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué dijo Milei sobre el Papa?
Expresó sus deseos de una pronta y completa recuperación para el Papa León XIV.

¿Cuál es la razón de la operación?
Se le detectó un nódulo en uno de los pulmones, que será extirpado.

¿Cuándo está programada la operación?
La operación se realizará en los próximos días, antes de su visita a Argentina.

¿Cuándo visitará el Papa Argentina?
Su visita está programada entre el 8 y el 11 de noviembre.

¿Qué expresó Milei en su mensaje?
Dijo que toda Argentina acompaña al Papa con oración y afecto.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf