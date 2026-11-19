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Buenos Aires, 19 noviembre (NA) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este jueves en el Palacio del Planalto el decreto que reglamenta la eliminación de la escala laboral 6x1 y establece la transición hacia la jornada 5x2.

La norma fija las pautas operativas para empresas y trabajadores tras la aprobación de la Enmienda Constitucional 141 por el Congreso en octubre.

El acto de firma fue transmitido por canales oficiales, entre otros, la cuenta oficial de Lula en X, observada por la Agencia Noticias Argentinas.

La reforma representa el primer cambio estructural en la jornada laboral brasileña desde la Constitución de 1988 y se aplicará de forma escalonada durante 14 meses.

La primera etapa regirá a partir del 16 de diciembre de 2026 y pondrá en vigencia obligatoria el esquema de cinco días de trabajo por dos días de descanso semanal remunerado, reduciendo la carga máxima de 44 a 42 horas semanales.

Mientras tanto, una segunda etapa establece que la jornada máxima laboral pasará de forma definitiva a 40 horas semanales.