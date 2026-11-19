Buenos Aires, 19 noviembre (NA) — Los republicanos del Senado estadounidense rechazaron el jueves una resolución que obligaba al presidente Donald Trump a poner fin a la guerra en Irán u obtener la aprobación del Congreso para continuarla, en un respaldo al mandatario semanas después de las contundentes derrotas en las elecciones de mitad de mandato, en gran medida vinculadas a la frustración de los norteamericanos con el conflicto.

El Senado votó 51 a 48, en gran medida siguiendo las líneas partidistas, para rechazar una resolución sobre poderes de guerra que previamente había sido aprobada por la Cámara de Representantes.

Solo tres republicanos —Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska y Rand Paul de Kentucky— votaron con los demócratas a favor de la resolución. Un demócrata, John Fetterman de Pensilvania, votó con los republicanos en contra.

La Cámara de Representantes aprobó la resolución en septiembre por 220 votos a favor y 204 en contra, pero como se trata de una resolución concurrente, no se habría enviado a Trump para su firma y no tendría fuerza de ley.

La votación del jueves marcó la primera vez que alguna de las cámaras se pronunció sobre la guerra desde las elecciones de mitad de mandato, en las que los republicanos sufrieron duras derrotas. Los votantes citaron la guerra en Irán y su impacto en la economía como una de sus principales preocupaciones, reportaron las cadenas CBS News y NBC News, y supo Noticias Argentinas.

El senador Tim Kaine de Virginia, quien ha liderado los repetidos esfuerzos de los demócratas para limitar la actuación del presidente en materia de Irán, instó a sus colegas republicanos a respaldar la medida antes de la votación.

En un discurso ante el Senado, Kaine afirmó que en los últimos meses se ha hecho evidente que la guerra es impopular, "pero su impopularidad quedó absolutamente patente en los resultados de las elecciones del 3 de noviembre".

"Un repudio histórico al partido que se aferra a la Casa Blanca, impulsado en gran medida por el profundo descontento de los estadounidenses con la guerra, librada unilateralmente por un presidente que había dicho que no lo haría, provocando un aumento drástico de los costos para todas las familias estadounidenses", declaró Kaine.

"Por lo tanto, espero que, tras un claro mensaje del pueblo estadounidense de que quieren que detengamos esta guerra ilegal y catastrófica, el Senado demuestre que está escuchando", agregó.

La resolución habría ordenado al presidente "retirar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades con Irán", pero su impacto habría sido principalmente simbólico. Según la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, el presidente debe retirar las fuerzas de las hostilidades "si el Congreso así lo ordena mediante una resolución concurrente". Sin embargo, administraciones de ambos partidos han argumentado que el proceso es inconstitucional. La Casa Blanca se opuso a su validez después de que se aprobara una medida similar durante el verano.

Un republicano que había votado a favor de una iniciativa anterior, Thom Tillis de Carolina del Norte, votó en contra de la medida el jueves. Tillis declaró a CBS News que "esta no va dirigida al presidente, así que es simplemente una declaración del Congreso. Ya he hecho esa declaración".

"Estoy utilizando otros medios para intentar averiguar cómo reabastecer los suministros, pero exijo responsabilidades a Hegseth", dijo Tillis refiriéndose al secretario de Defensa y citando el proceso de financiación. "Creo que he sido bastante claro: creo que es un fracaso".

En junio, el Senado aprobó una resolución destinada a limitar el poder del presidente en materia de Irán, con el apoyo de cuatro republicanos, quienes se unieron a la mayoría de los demócratas. El resultado provocó una fuerte reacción de Trump, quien arremetió contra los senadores republicanos que habían respaldado la resolución durante un tenso almuerzo con los legisladores partidarios al día siguiente. Tras el almuerzo, otro intento de restringir los poderes bélicos del presidente fracasó cuando senadores republicanos clave cambiaron su voto.

Desde que comenzó la guerra a finales de febrero, los demócratas han forzado más de una docena de votaciones sobre poderes de guerra. La mayoría no prosperaron. Una de ellas avanzó en mayo, gracias al apoyo de cuatro republicanos y algunas ausencias del Partido Republicano. Sin embargo, ese intento finalmente se estancó tras la reunión de los republicanos con el presidente.

Antes de las elecciones de mitad de mandato, el Senado votó otra resolución concurrente aprobada por la Cámara de Representantes. La votación fracasó por un estrecho margen, a pesar de que algunos miembros republicanos se mostraron más críticos con la guerra.