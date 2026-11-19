Buenos Aires, 19 de noviembre (NA/Xinhua) -- En una decisión trascendental, el Parlamento de Dinamarca ha dado su aprobación a un acuerdo sobre seguridad y defensa que amplía el acceso militar de Estados Unidos a Groenlandia, un territorio autónomo bajo la soberanía danesa, según lo informado por la agencia de noticias danesa Ritzau.

El convenio fue respaldado con 109 votos a favor y cero en contra, lo que permite a Estados Unidos establecer nuevas zonas de defensa en Narsarsuaq, situado en el sur de Groenlandia, y en Mestersvig, en el noreste. No obstante, se espera que Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos acuerden los términos específicos antes de que el acuerdo entre en plena vigencia. Además, el acuerdo autoriza al Ejército estadounidense a expandir y modernizar su Base Espacial Pituffik, que se encuentra en el noroeste del territorio.

El Parlamento de Groenlandia había dado su visto bueno al acuerdo trilateral el 3 de noviembre. Este acuerdo comenzará a ser efectivo una vez que Estados Unidos reciba la notificación diplomática que confirme la aprobación de ambos Parlamentos.

Entre las disposiciones incluidas, se establecen restricciones para los países no pertenecientes a la OTAN, así como a sus socios y a la Unión Europea, limitando su capacidad de adquirir control o influencia significativa en sectores sensibles de la economía groenlandesa.

El acuerdo fue firmado el 22 de septiembre en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen. Este documento complementa y modifica un acuerdo de 1951 entre Estados Unidos y Dinamarca sobre la defensa de Groenlandia.