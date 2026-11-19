FOTO: Las banderas de Estados Unidos e Irán.

Buenos Aires, 19 noviembre (NA) — La guerra contra Irán ha generado un gasto superior a 48.000 millones de dólares para el ejército estadounidense desde el inicio del conflicto a finales de febrero, según un informe presentado el jueves por un funcionario del Pentágono.

"Esa cifra incluye municiones, costos de reemplazo de equipos y costos operativos", afirmó Arthur Miller, subcontralor del Pentágono, durante una audiencia relacionada con su nominación como subsecretario de la Marina para la gestión financiera.

Este monto no contempla los daños sufridos por las bases estadounidenses en Oriente Medio, que han sido severamente afectadas por ataques de drones y misiles iraníes, ni tampoco refleja el impacto en la economía global.

Esta actualización representa la primera revisión desde mediados de octubre, cuando se estimó que el costo de la guerra ascendía a 47.100 millones de dólares, según datos del Comando Central de Estados Unidos obtenidos por CBS News.

En ese entonces, la mayor parte de los gastos se atribuía a la reposición de municiones utilizadas, que alcanzaba unos 29.000 millones de dólares. Además, el costo por la pérdida de equipos, incluidos aviones y drones, era de aproximadamente 6.000 millones de dólares.