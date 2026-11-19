Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este jueves su plan de ajuste de cuentas públicas, orientado a aumentar la recaudación, y rechazó las presiones provenientes del mercado financiero que buscan reducir el gasto a costa de los derechos sociales.

Durante una ceremonia en el Palacio de Planalto, el mandatario subrayó que la responsabilidad fiscal debe ser una decisión del Gobierno y no una imposición del sector financiero. "Mientras yo sea presidente de la República, no habrá disminución de los derechos que el pueblo brasileño conquistó en este país. No hay ninguna posibilidad", aseguró, reafirmando su compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas.

Asimismo, Lula abordó las tensiones políticas que han surgido en torno al debate en el Senado sobre un proyecto de ley destinado a garantizar los recursos necesarios para el presupuesto de 2027. Este debate ha generado cuestionamientos y divisiones dentro de varios sectores.

"No es el mercado el que desea el control. Quien desea el control fiscal soy yo. Quien desea una economía seria soy yo. Quien tiene que tener responsabilidad fiscal es el Gobierno", sostuvo, defendiendo su agenda de crecimiento económico y desarrollo del país.

El presidente atribuyó las diferencias a la falta de información y discusión previa sobre la iniciativa, que forma parte de los esfuerzos del Ejecutivo para asegurar el financiamiento de las políticas públicas y el cumplimiento de las metas fiscales del próximo año. "Tenemos mucha experiencia para demostrar que tenemos responsabilidad fiscal", añadió.