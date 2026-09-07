Kaja Kallas advierte que Europa no debe ceder en un acuerdo de paz con Ucrania

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, afirmó el lunes que Europa no debería hacer concesiones sin recibir algo a cambio en futuros acuerdos de paz entre Rusia y Ucrania. Durante una visita a Lituania, Kallas subrayó la necesidad de que cualquier pacto implique compromisos por parte de Europa.

Kallas realizó estas declaraciones tras la visita de los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú y Kiev el fin de semana, en el marco de una nueva iniciativa diplomática destinada a poner fin a la guerra. En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevicius, se le preguntó si las conversaciones del fin de semana acercaban la paz y cómo afectaría una posible cumbre trilateral sin representación de la UE a la capacidad de Europa para influir en el resultado. Kallas respondió que, en última instancia, debe haber un diálogo directo entre Rusia y Ucrania.

"Desde el punto de vista europeo, está claro que no podemos ser mediadores entre Rusia y Ucrania. Necesitan dialogar entre sí. Siempre hemos estado del lado de Ucrania, así que no somos neutrales en esta situación", afirmó Kallas. Además, enfatizó que cualquier acuerdo de paz tendría que incluir "muchas exigencias para Europa", y destacó que no se trata de hacer cosas "sin recibir nada a cambio".

En la mañana del lunes, Kallas se reunió con el presidente lituano Gitanas Nauseda, donde discutieron las prioridades de Lituania para su próxima presidencia del Consejo de la Unión Europea. Nauseda expresó que durante su presidencia, Lituania priorizará la seguridad y la defensa europeas, la ampliación de la UE, la competitividad, la seguridad interna y la resiliencia social.