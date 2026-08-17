Jonas Vingegaard se retira de la temporada tras sufrir una fractura en el Tour de Francia

COPENAGUE, Dinamarca (AP) — El ciclista danés de 29 años y dos veces campeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, ha decidido no participar en más competencias durante esta temporada tras sufrir una fractura en la clavícula durante el Tour de Francia, según un comunicado de su equipo, Team Visma-Lease.

En la primera parte del año, Vingegaard tuvo un desempeño destacado, logrando la victoria en el Giro de Italia y en la carrera por etapas París-Niza, completando así su palmarés en las tres Grandes Vueltas. Sin embargo, su participación en el Tour de Francia se vio interrumpida cuando tuvo que abandonar la carrera durante la 15.ª etapa, mientras su principal competidor, Tadej Pogacar, dominaba la competencia.

"Debido a la lesión de clavícula, el inicio de mi entrenamiento se ha retrasado y no me es posible volver al máximo nivel en el próximo periodo", manifestó Vingegaard en el comunicado. Esto marca un golpe significativo en su calendario competitivo.

El ciclista también mencionó que, en este momento, los únicos objetivos viables para él serían participar en la prueba de ruta de los campeonatos mundiales en Montreal el 27 de septiembre y en la clásica de un día Giro de Lombardía el 10 de octubre. Sin embargo, dado su estado actual, ha decidido que lo más sensato es priorizar su recuperación.

"El enfoque está en prepararnos de manera óptima para los objetivos de la temporada 2027", agregó el ciclista, dejando claro que su mirada está puesta en el futuro y no en forzar un regreso anticipado.