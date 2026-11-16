Incendio en edificio de Phuket deja 11 fallecidos y varios heridos en Tailandia

FOTO: Un incendio en un edificio del sur de Tailandia deja 11 muertos

BANGKOK, Tailandia (AP) — Un incendio arrasó un edificio en el sur de Tailandia a primera hora del lunes y causó la muerte de 11 personas, informaron las autoridades.

El fuego comenzó alrededor de las 2 de la madrugada en el edificio en Phuket, que tiene una tienda de alquiler de motocicletas en la planta baja y viviendas en los pisos superiores, indicaron funcionarios del gobierno local. Los bomberos tardaron cerca de una hora en controlar el incendio.

Otras 17 personas sufrieron heridas leves.

Los agentes aún están investigando la causa del incendio, pero las investigaciones iniciales encontraron que un transformador eléctrico cerca del edificio había explotado poco antes de que comenzara el fuego, indicó el comandante de la policía de Phuket, Surachai Sooksai.

El gobernador de Phuket, Chodnarin Koedsom, dijo que la tienda de alquiler tenía unas 100 motocicletas, así como gasolina almacenada, aceite de motor, materiales plásticos y neumáticos. Dijo que estos materiales combustibles podrían haber contribuido a la rápida propagación del incendio y al humo espeso y tóxico.

Las víctimas parecían haber tratado de escapar del incendio hacia los pisos superiores, indicó. Se encontró un cuerpo en el tercer piso y otros 10 en el quinto piso.

Phuket, situada en una isla del sur de Tailandia, es un destino turístico popular.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.