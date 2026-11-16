Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- Moria Casán, reconocida actriz y conductora, fue homenajeada como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Este acto también incluyó la declaración de interés cultural para la serie biográfica "Moria", que retrata distintos momentos de su carrera artística.

El evento tuvo lugar en el Salón Dorado de la Legislatura y estuvo acompañado por la presencia de su hija, Sofía Gala, su pareja, Fernando "Pato" Galmarini, su nieto Dante Della Paolera, así como numerosas personalidades del mundo del espectáculo, entre ellas Carlos Rottemberg, Valeria Ambrosio, Jorge Telerman, María Fernanda Callejón, Leticia Brédice, Ángel de Brito y Nora Cárpena, quien compartió escenario con ella en la famosa obra "Brujas".

La ceremonia comenzó con un video que recorrió los hitos más significativos de la trayectoria de Moria Casán, destacando su habilidad para desafiar las normas establecidas y construir una identidad propia.

Una voz en off destacó: "Hizo de cada aparición un espectáculo, vino a cuestionar las reglas del juego, en una sociedad que tantas veces les quiso decir a las mujeres cómo ser y comportarse".

Durante su discurso, Casán agradeció a quienes la han acompañado a lo largo de su carrera y subrayó la conexión que ha establecido con diversas generaciones en el ámbito artístico. "¡Qué maravilla! Toda la gente que está acá tiene que ver con la sensibilidad del arte y la apreciación que hay cuando alguien percibe en el otro que tiene algo para dar. Empresarios que han formado parte de mi vida. Éramos todos niños cuando empecé", expresó.

En su intervención, Moria recordó sus inicios en el teatro, haciendo mención a su debut caracterizada como Charles Chaplin, un episodio que describió como un "acto de transformismo". También abordó las diferentes etapas de su carrera y la oportunidad de haber trabajado en múltiples formatos.

La artista se refirió a su actual presente laboral y los desafíos que sigue enfrentando a pocos meses de cumplir 80 años. "Con La mañana con Moria vuelvo a romper el molde porque ninguna estrella de este país se levantó a las seis y media de la mañana para hacer el programa. Estoy chocha y no parezco de 80. El programa me encanta y de miércoles a domingo hago Cuestión de género con Jorge Marrale", comentó.

Además, recordó sus inicios junto al productor Carlos Rottemberg y compartió una anécdota sobre sus hijos, Sofía Gala y Tomás Rottemberg, quienes jugaban juntos durante su infancia. "Tomás, el hijo de Rottemberg, jugaba con Sofía adentro de una cama y ahora es mi otro empresario. Cuando eran chicos, les decía que lo más difícil del teatro es lograr localidades agotadas", relató.

Un punto central de su discurso fue la obra Cuestión de género, donde aborda temas como la diversidad, el bullying y la política. En este contexto, dejó una reflexión sobre los prejuicios: "Se puede romper un auto, pero no un prejuicio".

El reconocimiento incluyó, además de la distinción personal, la declaración de interés cultural para la serie biográfica "Moria", la obra Cuestión de género y una mención especial para el ciclo televisivo La mañana con Moria.

La iniciativa para honrar a Moria Casán como Personalidad Destacada de la Cultura fue presentada por el diputado porteño Pablo Donati, mientras que los proyectos relacionados con la serie y la obra teatral fueron impulsados por el legislador Francisco Loupias.