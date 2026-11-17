FOTO: El Gigante de Arroyito podría albergar la final de la Copa Argentina.

Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- Este viernes se tomará una decisión sobre la Copa Argentina, donde se definirá la sede oficial para la final entre Boca Juniors y Platense, que está programada para el miércoles 2 de diciembre.

Con las opciones de Córdoba y Mendoza descartadas para albergar el partido decisivo, el estadio Gigante de Arroyito, casa de Rosario Central, se posiciona como el principal candidato para recibir el encuentro que definirá al nuevo campeón federal.

En segundo lugar, el estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero aparece como la opción de respaldo. Por otro lado, el Estadio Único Tricampeones del Mundo-Diego Armando Maradona en La Plata se presenta como la última alternativa, aunque su agenda ya tiene eventos de gran relevancia confirmados para fin de año.

Más allá de la definición de la Copa Argentina, el recinto platense se reabrirá oficialmente tras un extenso proceso de remodelación que duró tres años. La reinauguración está prevista para el domingo 29 de noviembre, cuando la Selección argentina femenina de fútbol enfrentará a su par de Alemania en un amistoso internacional, como parte de su preparación para el Mundial de Brasil 2027.

Además, el estadio de la capital bonaerense ha sido designado por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol como escenario para la final del Torneo Clausura 2026, programada para el fin de semana del 12 y 13 de diciembre.