ADÉN, Yemen (AP) — Fuerzas respaldadas por Arabia Saudí en Yemen han desplegado más efectivos en un distrito estratégico cercano a la ciudad portuaria sureña de Adén. Este movimiento se produce ante la expectativa de un avance significativo por parte de los rebeldes hutíes, quienes cuentan con el respaldo de Irán, según informaron funcionarios el martes.

Los rebeldes han intentado durante semanas hacerse con el control del distrito de Tur al-Baha, ubicado a aproximadamente 85 kilómetros (52 millas) de Adén, que es la sede del gobierno reconocido internacionalmente. Las fuerzas aliadas al gobierno, apoyadas por Arabia Saudí, han ofrecido una resistencia considerable, según dos funcionarios militares yemeníes que solicitaron permanecer en el anonimato debido a la naturaleza delicada de la información.

Las fuentes señalaron que el despliegue de tropas y equipo por parte de las fuerzas prosaudíes se llevó a cabo el martes en Tur al-Baha y sus alrededores, área considerada como la primera línea de defensa de Adén. Un funcionario cercano a los hutíes afirmó que los rebeldes han sufrido bajas significativas en recientes combates en el estrecho de Bab el-Mandeb y en el mar Rojo, así como en otros frentes en las provincias de Marib y Jawf.

Por otro lado, un portavoz de los hutíes no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la situación actual. Sin embargo, los hutíes han reiterado que no planean atacar Adén.

Las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí se retiraron el fin de semana de ciertas áreas a lo largo del estrecho de Bab el-Mandeb para evitar quedar rodeadas por los hutíes y enfocarse en asegurar Adén. Este repliegue ha permitido a los rebeldes consolidar su control sobre el estratégico estrecho.

El repliegue ha sido calificado como "temporal" y ha servido para contener a los hutíes, aunque no ha resuelto las "vulnerabilidades subyacentes" de las fuerzas prosaudíes, que incluyen fragmentación, mala coordinación y sobreextensión, de acuerdo con un informe del Institute for the Study of War.

Además, la Organización de Comercio Marítimo del Reino Unido reportó un ataque a un petrolero en el estrecho de Ormuz, que generó un incendio en la sala de máquinas del buque. Hasta el momento, se desconoce el alcance de los daños y el impacto ambiental.

Esta vía marítima es crucial, ya que antes del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, aproximadamente una quinta parte del gas y petróleo del mundo transitaba por allí.

Por otro lado, la televisión estatal informó que la Guardia Revolucionaria de Irán capturó intacto otro dron de Estados Unidos —un MQM-170 Outlaw— tras derribarlo en la isla de Qeshm, en el golfo Pérsico. Según el reporte, Irán ha capturado cinco drones MQM-170 Outlaw y un total de nueve drones desde el inicio del conflicto.

El ejército de Estados Unidos ha negado las afirmaciones de Irán sobre la captura de drones. El Comando Central del ejército no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre el tema.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Irán "pagará un precio como ningún país ha pagado jamás" si lleva a cabo amenazas contra Washington. Trump hizo esta declaración después de ser consultado sobre una posible amenaza inminente de Irán.

En otro orden de noticias, el Reino Unido impuso sanciones a empresas inmobiliarias y de desarrollo involucradas en la expansión de asentamientos en Cisjordania. Estas son las primeras sanciones anunciadas desde que el secretario de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, indicó en septiembre que el Reino Unido endurecería su postura hacia Israel.

Las sanciones afectan a ocho empresas de desarrollo inmobiliario y construcción, interrumpiendo la financiación de la construcción en Cisjordania. También se sancionó a Tzav 9, un grupo activista israelí que ha bloqueado el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.

Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se reunió el lunes con el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, para discutir dinámicas de seguridad regional y cambios geopolíticos.