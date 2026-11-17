El 10 de septiembre de 2025, Esteban Alvarado quería que intimaran a sus deudores por carta documento. Cumplía prisión perpetua en el penal federal de Ezeiza, bajo un régimen de alto riesgo. Según la imputación, su abogado, Claudio Tavella, le respondió: "Ahora le digo que vos decís que preparemos carta documento y que le reclamemos a todos".

Ese intercambio es uno de los que los fiscales federales presentaron ante el juez Carlos Vera Barros para explicar por qué ubican a Tavella entre los presuntos organizadores de la asociación ilícita que, según la acusación, Alvarado seguía dirigiendo desde la cárcel. El penalista volvió a ser detenido el jueves 12 de noviembre, en el operativo en el que también arrestaron a Santino y a María Fernanda R., una mujer clave.

Ejercer la defensa es una tarea legítima. Lo que la Fiscalía le atribuye a Tavella es haber aprovechado el acceso que le daba su diploma, matrícula y trabajo para cumplir una función en la estructura que investiga.

"Valiéndose de su condición de abogado defensor, ejecutó funciones ajenas a la defensa técnica, por las que percibió una retribución mensual pagada con fondos de la organización", describieron los fiscales del MPF.

Los siete puntos de la imputación contra Tavella

1. El enlace desde la cárcel. Según la imputación, Tavella mantenía un canal estable entre Alvarado, preso bajo un régimen de alto riesgo, y quienes operaban afuera. Los fiscales lo ubican entre los presuntos organizadores.

2. Las órdenes para cobrar deudas. Los fiscales sostienen que Tavella transmitía instrucciones. La intimación por carta documento del 10 de septiembre de 2025 es uno de los ejemplos que citan.

3. Las gestiones por las visitas. Según la acusación, Tavella acordó con Alvarado qué versión dar ante las autoridades sobre su vínculo con una mujer que era la administradora del grupo. La habían presentado como "hermana". Los fiscales sostienen que, más adelante, Tavella se ofreció como testigo de un rol que sabía que nunca había existido.

4. La coordinación de las defensas. Tavella asumió la defensa de un joven sobre quien el jefe le ordenó que rechazara el juicio abreviado ofrecido por la Fiscalía. También le atribuyen haber tomado a su cargo el armado de un equipo de abogados para que los imputados, según uno de los intercambios citados, "tiren todos para el mismo lado".

5. La información sobre una testigo protegida. Los fiscales sostienen que Tavella revisó un legajo del Ministerio Público de la Acusación en el que una testigo protegida mencionaba a los Alvarado e informó sobre su contenido. También le atribuyen haber consultado a otro defensor por actuaciones bajo secreto de sumario.

6. El pago mensual. Para la Fiscalía, Tavella cobraba una suma fija por esas tareas, en el marco de lo que en uno de los intercambios se describe como "un arreglo desde hace años". Según la imputación, le hacían los pagos con fondos de la presunta organización. En otra conversación aparece la expresión «la mensual».

7. El BMW en el tramo de lavado. La acusación describe la compra de 13 vehículos con fondos que atribuye al narcotráfico y a otras actividades ilícitas. A Tavella le imputa haber adquirido el 16 de abril de 2025 un BMW 120i, que quedó inscripto a nombre de otra persona y que, según los fiscales, administró como propio. La valuación registral a esa fecha era de $32.090.000.

Una condena anterior y la pregunta por los controles

Tavella ya había sido detenido en noviembre de 2019 en una causa provincial vinculada a Alvarado. Un año después, en un juicio abreviado, fue condenado a tres años de prisión por delitos que incluyeron asociación ilícita y lavado de activos. La sentencia también le impuso tres años de inhabilitación para ejercer la abogacía. La imputación federal actual se refiere a hechos posteriores.

Pullaro y el reclamo de los Abogados

"Que no se hagan los zonzos", les dijo Maximiliano Pullaro a los integrantes de la Asociación de Abogados Penalistas el 1º de octubre, en la apertura de las jornadas de los ministerios públicos fiscales en Rosario. El gobernador reclamó que se investigara a abogados, contadores y escribanos vinculados con las estructuras de lavado y precisó que sus dichos apuntaban a quienes integran organizaciones criminales. Eso generó un fuerte debate con la Asociación de Abogados Penalistas. El caso de Tavella será emblemático ahora.

En ese sentido, y tras la detención del profesional, Germán Pugnaloni, director nacional de Relacionamiento con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, puso el foco en la respuesta institucional: "Vamos a ver qué acciones toma el Colegio de Abogados".

Mientras tanto, y tras la indagatoria en los Tribunales Federales, el profesional y el resto de los miembros de la organización delimitada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación quedaron detenidos a la espera de la resolución de su situación procesal, para lo que el juez Carlos Vera Barros tiene 10 días hábiles.

Con información de Hernán Funes.