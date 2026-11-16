Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- Tras más de tres décadas dedicado a la producción de contenidos para grandes marcas y señales internacionales como Warner Bros. y Discovery, el programador y productor audiovisual Sebastián Manusovich decidió dar un giro radical en su carrera al colocarse frente a la cámara para contar su propia historia. Así nació "El Agonista", un largometraje que ha sido seleccionado para participar en la Competencia Argentina del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Manusovich, quien vive con parálisis cerebral que afecta su motricidad, codirigió esta obra junto a Pablo Pintor. Durante más de cinco años de trabajo, la película presenta el dilema de enfrentarse a una cirugía cerebral que podría transformarlo para siempre, entrelazando sus relaciones familiares, los afectos, el deseo y el humor con profundas reflexiones sobre su propio cuerpo.

Antes de dedicarse a la comunicación audiovisual y fundar la productora "Matiz" en 1995, Manusovich inició su carrera en la programación a finales de los años ochenta, y estudió Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Desde la producción destacan que su enfoque técnico fue fundamental para construir tanto sus películas como los desarrollos tecnológicos que lleva adelante.

Este enfoque interdisciplinario también define la actualidad de Matiz Lab, un espacio que dirige para ayudar a organizaciones en la implementación de inteligencia artificial, modelos predictivos y automatización con control humano, destacándose en el desarrollo de CUANTIL para planificación probabilística.

"Universo Agonista": una experiencia que trasciende la pantalla

El estreno en el festival marplatense no solo marcó el lanzamiento de "El Agonista", sino que también sirvió de plataforma para "Universo Agonista", un proyecto cultural, educativo y comunitario que busca fomentar el diálogo con los espectadores después de cada proyección.

Al concluir cada función, el público recibió una tarjeta con la leyenda "Esta entrada se usa a la salida" y un código QR que invitaba a compartir comentarios, audios, fotos o videos sobre la obra. La iniciativa se complementó con una exhibición de dibujos en el Teatro Auditorium, donde varios artistas retrataron a Manusovich en poses desnudas, promoviendo una reflexión colectiva sobre la percepción del cuerpo ajeno.

Con la notable repercusión obtenida en Mar del Plata, el equipo detrás del proyecto ya está planificando un recorrido itinerante de "Universo Agonista" para 2027, en colaboración con diversas instituciones y organizaciones sociales en diferentes regiones del país.

Agencia NA