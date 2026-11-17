Nvidia establece un comité para asegurar el cumplimiento en seguridad nacional tras la salida de su CEO
La empresa Nvidia formará un nuevo comité para vigilar la seguridad nacional y los controles de exportación después de la renuncia de Jensen Huang, quien estuvo involucrado en un escándalo relacionado con una supuesta espía china.
FOTO: Nvidia crea comité supervisor tras la salida del CEO Jensen Huang
Nvidia ha anunciado la creación de un comité administrativo que se encargará de supervisar el cumplimiento en temas de seguridad nacional y comercio internacional. Esta medida surge tras la controversia que rodeó la renuncia de su exdirector general, Jensen Huang, quien se vio involucrado en un escándalo por un presunto romance con una mujer vinculada a la inteligencia china.
El nuevo Comité de Supervisión de Seguridad Nacional y Controles de Exportación será responsable de garantizar que la empresa cumpla con las normativas de seguridad nacional y los controles de exportación. Según un comunicado de Nvidia, el comité se reunirá al menos una vez cada trimestre y estará integrado por tres miembros del consejo de administración. Además, colaborará con expertos independientes para reforzar el equipo de cumplimiento de la empresa.
Harvey Jones, presidente del consejo, expresó su compromiso de trabajar en conjunto con socios del gobierno y de la industria para establecer un marco que proteja la seguridad nacional, al tiempo que fomente la innovación tecnológica. "Estamos comprometidos a trabajar de manera constructiva con socios del gobierno y de la industria para ayudar a establecer y avanzar un marco sólido que utilice todas las herramientas a nuestro alcance para salvaguardar la seguridad nacional, al tiempo que se apoya la innovación tecnológica continua", declaró.
La situación se torna aún más relevante dado que los chips avanzados de Nvidia son altamente demandados, especialmente en el ámbito de la computación en la nube y los centros de datos que impulsan el crecimiento de la inteligencia artificial. Sin embargo, la empresa enfrenta restricciones para la venta de estos productos a China.
Durante una visita a Filipinas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que considera positiva la decisión de Nvidia de formar este comité de supervisión. "Es una buena idea. Es una gran empresa", afirmó Trump en una sesión fotográfica con líderes de Australia, India y Japón.
La renuncia de Huang se produjo después de que se revelara su relación con una empresaria china que había dirigido la compañía Megaspeed International, que está bajo sospecha de haber desviado chips de Nvidia a China, lo que podría haber violado los controles de exportación establecidos por Estados Unidos.
Lectura rápida
¿Qué hizo Nvidia recientemente?
Nvidia creó un comité para supervisar el cumplimiento de normas de seguridad nacional y comercio mundial.
¿Quién es Jensen Huang?
Jensen Huang es el exdirector general de Nvidia, quien renunció debido a un escándalo relacionado con una presunta espía china.
¿Cuándo se formó el comité?
El anuncio sobre la creación del comité fue realizado recientemente tras la renuncia de Huang.
¿Dónde se está llevando a cabo este proceso?
Las decisiones se toman en el contexto de las operaciones de Nvidia, que son relevantes para la seguridad nacional de Estados Unidos.
¿Por qué es importante este comité?
El comité es crucial para garantizar el cumplimiento de las normativas y proteger la seguridad nacional en medio de un creciente interés por los chips avanzados de Nvidia.
[Fuente: AP]