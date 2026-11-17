Nvidia ha anunciado la creación de un comité administrativo que se encargará de supervisar el cumplimiento en temas de seguridad nacional y comercio internacional. Esta medida surge tras la controversia que rodeó la renuncia de su exdirector general, Jensen Huang, quien se vio involucrado en un escándalo por un presunto romance con una mujer vinculada a la inteligencia china.

El nuevo Comité de Supervisión de Seguridad Nacional y Controles de Exportación será responsable de garantizar que la empresa cumpla con las normativas de seguridad nacional y los controles de exportación. Según un comunicado de Nvidia, el comité se reunirá al menos una vez cada trimestre y estará integrado por tres miembros del consejo de administración. Además, colaborará con expertos independientes para reforzar el equipo de cumplimiento de la empresa.

Harvey Jones, presidente del consejo, expresó su compromiso de trabajar en conjunto con socios del gobierno y de la industria para establecer un marco que proteja la seguridad nacional, al tiempo que fomente la innovación tecnológica. "Estamos comprometidos a trabajar de manera constructiva con socios del gobierno y de la industria para ayudar a establecer y avanzar un marco sólido que utilice todas las herramientas a nuestro alcance para salvaguardar la seguridad nacional, al tiempo que se apoya la innovación tecnológica continua", declaró.

La situación se torna aún más relevante dado que los chips avanzados de Nvidia son altamente demandados, especialmente en el ámbito de la computación en la nube y los centros de datos que impulsan el crecimiento de la inteligencia artificial. Sin embargo, la empresa enfrenta restricciones para la venta de estos productos a China.

Durante una visita a Filipinas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que considera positiva la decisión de Nvidia de formar este comité de supervisión. "Es una buena idea. Es una gran empresa", afirmó Trump en una sesión fotográfica con líderes de Australia, India y Japón.

La renuncia de Huang se produjo después de que se revelara su relación con una empresaria china que había dirigido la compañía Megaspeed International, que está bajo sospecha de haber desviado chips de Nvidia a China, lo que podría haber violado los controles de exportación establecidos por Estados Unidos.