Detenido en Posadas por acosar y exhibirse frente a una joven en la vía pública
Además de la denuncia de la víctima, la Policía de Misiones desarrollaba tareas encubiertas a partir de una publicación en una red social que advertía sobre la situación.
FOTO: Detenido en Posadas por acosar y exhibirse frente a una joven en la vía pública
Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) – Un hombre fue detenido en la ciudad de Posadas, Misiones, acusado de perseguir, acosar y exhibirle sus partes íntimas a una joven. La detención se produjo tras una denuncia presentada por la víctima, quien había alertado sobre la situación. La Policía provincial también había comenzado a realizar tareas encubiertas tras una publicación en redes sociales que señalaba el caso.
El arresto de Diego Horacio B., de 34 años, ocurrió este lunes en el barrio Miguel Lanús. La joven, de 21 años, había denunciado que la seguía de manera reiterada y realizaba exhibiciones obscenas frente a ella.
Según la denuncia, el acoso comenzó el pasado 12 de noviembre, alrededor de las 07:15, cuando la joven salió de su casa y el hombre comenzó a seguirla por la calle, exhibiendo sus partes íntimas y masturbándose frente a ella.
La mujer relató que, en días posteriores, volvió a ver al sospechoso merodeando su vivienda, lo que le generó un gran temor, llevándola a permanecer dentro de su casa hasta que se retirara.
Debido a estos hechos, la víctima decidió realizar una publicación en redes sociales, lo que motivó a la Policía de Misiones a iniciar tareas encubiertas en la zona.
Tras la intervención policial, el sospechoso fue detenido y trasladado a la comisaría. La joven formalizó la denuncia, indicando que existen registros de cámaras de seguridad que podrían ser útiles para la causa.
Los investigadores continúan las averiguaciones para determinar si el detenido está vinculado a otros casos similares y si hay más víctimas.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Posadas?
Un hombre fue detenido por acosar y exhibirse frente a una joven.
¿Quién es el detenido?
El arrestado es Diego Horacio B., de 34 años.
¿Cuándo ocurrieron los hechos?
Los episodios de acoso comenzaron el 12 de noviembre.
¿Dónde se llevó a cabo la detención?
La detención ocurrió en el barrio Miguel Lanús de Posadas.
¿Por qué se inició la investigación?
La investigación se inició tras una denuncia de la víctima y una publicación en redes sociales.
[Fuente: Noticias Argentinas]