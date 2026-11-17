FOTO: Detenido en Posadas por acosar y exhibirse frente a una joven en la vía pública

Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) – Un hombre fue detenido en la ciudad de Posadas, Misiones, acusado de perseguir, acosar y exhibirle sus partes íntimas a una joven. La detención se produjo tras una denuncia presentada por la víctima, quien había alertado sobre la situación. La Policía provincial también había comenzado a realizar tareas encubiertas tras una publicación en redes sociales que señalaba el caso.

El arresto de Diego Horacio B., de 34 años, ocurrió este lunes en el barrio Miguel Lanús. La joven, de 21 años, había denunciado que la seguía de manera reiterada y realizaba exhibiciones obscenas frente a ella.

Según la denuncia, el acoso comenzó el pasado 12 de noviembre, alrededor de las 07:15, cuando la joven salió de su casa y el hombre comenzó a seguirla por la calle, exhibiendo sus partes íntimas y masturbándose frente a ella.

La mujer relató que, en días posteriores, volvió a ver al sospechoso merodeando su vivienda, lo que le generó un gran temor, llevándola a permanecer dentro de su casa hasta que se retirara.

Debido a estos hechos, la víctima decidió realizar una publicación en redes sociales, lo que motivó a la Policía de Misiones a iniciar tareas encubiertas en la zona.

Tras la intervención policial, el sospechoso fue detenido y trasladado a la comisaría. La joven formalizó la denuncia, indicando que existen registros de cámaras de seguridad que podrían ser útiles para la causa.

Los investigadores continúan las averiguaciones para determinar si el detenido está vinculado a otros casos similares y si hay más víctimas.