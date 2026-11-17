El papa León XIV concluyó su gira latinoamericana, el viaje más extenso de su pontificado, con una multitudinaria misa ante un millón y medio de fieles. En ese contexto, Elise Ann Allen, su biógrafa oficial, dialogó con Juntos por Cadena 3 Rosario y repasó algunos aspectos de la personalidad y la trayectoria de Robert Prevost antes de convertirse en pontífice.

Allen destacó que gran parte de su visión pastoral y de su agenda social tienen origen en su experiencia en Perú. “Su vida realmente está radicada en su experiencia en Perú. Toda su visión pastoral, todo lo que quiere hacer, toda la agenda social que él tiene en este momento como Papa, viene de esta experiencia”, explicó. Recordó que llegó a ese país en 1985 como joven sacerdote agustino, en un contexto atravesado por la pobreza, la crisis política y el terrorismo.

La periodista también señaló que aquellos primeros años fueron determinantes para comprender su forma de ejercer el liderazgo. Después de regresar a Roma para conducir la orden agustiniana, Prevost volvió a Perú como obispo de Chiclayo y acompañó a la población durante distintas crisis sociales, políticas y ambientales. Más tarde, el papa Francisco lo convocó a Roma para incorporarlo al Colegio Cardenalicio.

El legado de Francisco y el perfil de León XIV

Sobre la elección de Prevost como sucesor de Francisco, Allen consideró que el pontífice argentino había identificado en él una combinación particular de cualidades. “Francisco tenía un perfil claro para los pastores de la Iglesia, radicado en esta visión de una Iglesia pobre para los pobres, la opción preferencial por los pobres y una Iglesia misionera”, sostuvo.

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En ese sentido, describió a León XIV como un hombre de bajo perfil, pero con capacidad para conducir y resolver problemas. “Es una unión de dos cosas que no es tan común: un pastor atento y cercano a su pueblo, pero también una persona muy capaz de gobernar con transparencia y que es eficaz en lo que debe hacer”, afirmó.

La biógrafa también observó cambios en su comportamiento desde que asumió el pontificado. Explicó que, antes de la elección, Prevost no buscaba protagonismo y prefería mantenerse detrás de escena, mientras que ahora debe desenvolverse bajo la mirada permanente del mundo. “Estamos viendo en él una carisma que está despertando. Está cada vez más cómodo con la gente y tiene mucha más confianza en sí mismo”, analizó.

Al referirse a sus posicionamientos frente a dirigentes políticos y a las críticas que recibió, Allen remarcó que el Papa tiene una misión que considera irrenunciable: “Yo tengo un mensaje, tengo una misión que es predicar el Evangelio, que es un Evangelio de paz y de justicia, de igualdad de las personas y de promover la dignidad humana”. También destacó su determinación para continuar con los viajes y las actividades internacionales, incluso después de atravesar una operación. “Es un hombre muy determinado, que quiere cumplir la misión. Nada puede pararlo”, expresó.

Finalmente, Allen describió cómo percibe el vínculo que León XIV está construyendo con los fieles y lo diferenció de sus antecesores. Según su mirada, es un Papa al que las personas quieren abrazar, acompañar y respaldar. “Este Papa es muy apreciado. Las personas realmente quieren estar a su lado para apoyarlo en su agenda, en su misión, en lo que está diciendo y haciendo”, concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.