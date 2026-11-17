Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- El presidente Donald Trump arribó a Filipinas este martes, donde se reunió con socios regionales para dialogar sobre comercio y buscar un alivio ante recientes contratiempos internos, según confirmaron medios internacionales.

Unos 1.500 manifestantes de izquierda se congregaron en el centro de Manila antes de la llegada de Trump, exigiendo a los líderes filipinos que no sigan el ejemplo de Estados Unidos en su política exterior.

Para garantizar la seguridad durante la cumbre de la ASEAN, las autoridades implementaron un operativo con 23.000 agentes de policía y otros miembros de las fuerzas del orden, incluyendo equipos SWAT, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

Trump llega a Filipinas enfrentando diversas controversias, incluyendo un escándalo que ha sacudido la industria global de la inteligencia artificial, como reporta la agencia The Associated Press.

La capital filipina es la primera parada de un viaje de tres días que llevará a Trump a China, donde se espera que mantenga conversaciones nucleares históricas a tres bandas con Xi Jinping y Vladimir Putin.

En las últimas horas, también se ha mencionado la posibilidad de un encuentro entre Trump y Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, según lo indicado por el mismo medio.

Este viaje marca la primera salida al extranjero de Trump desde que su partido sufrió importantes derrotas en las elecciones de mitad de mandato, como se informó anteriormente.

Además, tanto la Casa Blanca como la bolsa se vieron afectadas por la salida de Jensen Huang de Nvidia la semana pasada, tras admitir una relación extramatrimonial con una supuesta agente del gobierno chino, algo que ha sido negado por Pekín.

Trump no pudo evitar las controversias que aún persisten en Estados Unidos, ya que los periodistas le preguntaron sobre interrupciones recientes del servicio que afectaron a Microsoft, la Administración Federal de Aviación y la banca en línea de JPMorgan Chase.

El presidente minimizó los problemas que causaron cancelaciones masivas de vuelos y alteraron la jornada laboral de muchas personas.

"Así es la vida. Cuando eres grande y poderoso y tienes todo el dinero, pasan esas cosas. No pasa nada", respondió.

También se le consultó sobre un informe de CNN que indica que Irán está preparando planes para atacar Washington con una bomba sucia o armas químicas.

"Bueno, si lo hay, pagarán un precio como ningún país ha pagado jamás. Espero que no. Pero nos lo tomamos muy en serio porque están locos", afirmó.

Mientras tanto, en un acto de repudio a la presencia de Trump, los manifestantes ondearon banderas rojas y mostraron una gran pancarta que decía: "¡Resistan la guerra y el saqueo de Estados Unidos".

Los manifestantes intentaron quemar una efigie de Trump, pero fueron impedidos por la policía antidisturbios, equipada con escudos y porras de madera, completando el informe de la AP.

"El gobierno filipino no debería tratar con un perdedor como él, por lo que nuestro llamado a la administración de Marcos es que deje de ser una marioneta de Donald Trump y que defienda una política exterior independiente para Filipinas", afirmó el líder de la protesta, Teddy Casiño, a The Associated Press en la plaza Liwasang Bonifacio.