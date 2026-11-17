Un descuido doméstico provocó un importante despliegue de emergencias este martes por la mañana en pleno centro de la ciudad de Córdoba, luego de que los moradores de un departamento dejaran carne cocinándose en el horno y se retiraran del lugar.

El episodio obligó a la autoevacuación de 15 habitantes de un edificio ubicado en bulevar Chacabuco 843.

Según informó el comisario Fernández Cabrera, personal de bomberos del Cuartel Central acudió al lugar tras activarse las alarmas de incendio.

Al ingresar al 5° piso, los efectivos constataron una "ahumación generalizada en todos los ambientes" sin moradores presentes, producto de los alimentos olvidados dentro de la cocina.

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El operativo incluyó el corte preventivo del tránsito sobre bulevar Chacabuco mientras las dotaciones trabajaban en la ventilación de la vivienda y verificaban daños parciales en el mobiliario cercano al artefacto.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas y los vecinos pudieron regresar al inmueble una vez disipado el humo.