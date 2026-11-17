Se olvidaron la carne en el horno y obligaron la autoevacuación de un edificio en Córdoba
El humo activó las alarmas de un edificio en bulevar Chacabuco al 800. Bomberos trabajaron en el quinto piso tras constatar una ahumación generalizada, sin registrarse heridos.
17/11/2026 | 11:10Redacción Cadena 3
FOTO: Así quedó la cocina del departamento.
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Audio. Se olvidaron una carne en el horno y autoevacuaron un edificio en el centro de Córdoba
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Un descuido doméstico provocó un importante despliegue de emergencias este martes por la mañana en pleno centro de la ciudad de Córdoba, luego de que los moradores de un departamento dejaran carne cocinándose en el horno y se retiraran del lugar.
El episodio obligó a la autoevacuación de 15 habitantes de un edificio ubicado en bulevar Chacabuco 843.
Según informó el comisario Fernández Cabrera, personal de bomberos del Cuartel Central acudió al lugar tras activarse las alarmas de incendio.
Al ingresar al 5° piso, los efectivos constataron una "ahumación generalizada en todos los ambientes" sin moradores presentes, producto de los alimentos olvidados dentro de la cocina.
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El operativo incluyó el corte preventivo del tránsito sobre bulevar Chacabuco mientras las dotaciones trabajaban en la ventilación de la vivienda y verificaban daños parciales en el mobiliario cercano al artefacto.
Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas y los vecinos pudieron regresar al inmueble una vez disipado el humo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba? Un descuido doméstico provocó un despliegue de emergencias por carne olvidada en el horno.
¿Quién informó sobre el incidente? El comisario Fernández Cabrera informó sobre la situación y la respuesta de los bomberos.
¿Cuándo sucedió el hecho? El incidente ocurrió este martes por la mañana.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? En un edificio ubicado en bulevar Chacabuco 843, en el centro de Córdoba.
¿Cómo se manejó la emergencia? Se activaron alarmas de incendio, se autoevacuaron 15 habitantes y se cortó el tránsito en el área.
¿Por qué se produjo el despliegue de emergencias? Por una ahumación generalizada en el edificio debido a alimentos olvidados en la cocina.