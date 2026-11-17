La detención de Martín Roberto Díaz, el profesor de rugby acusado de moliere a golpes a un médico en un local gastronómico del barrio Docta en Córdoba, sacó a la luz un historial de violencia inusitada que encendió las alarmas en la justicia provincial. Tras la viralización del feroz ataque dentro de una pizzería, se conoció que el agresor ya arrastraba denuncias previas de extrema gravedad por hechos de similar tenor.

Uno de los testimonios más impactantes pertenece a Eric Labiuk, quien en junio de 2024, cuando tenía 19 años, sufrió una violenta agresión por parte del mismo sujeto en medio de un confuso episodio de tránsito.

Una discusión de tránsito que terminó en hospitalización

El hecho anterior ocurrió cuando Labiuk se dirigía al velorio de un amigo y mantuvo un roce vehicular con Díaz. Según relató la víctima, la situación escaló de manera abrupta y violenta cuando el instructor de rugby descendió de su vehículo para increparlo.

"Estaba yendo a despedir a mi amigo y, por una discusión de tránsito, encima de que me rompe el vehículo, agresivamente me increpa, rompe el vidrio, me escupe en la cara", recordó el joven.

Lejos de calmarse, la agresión física no tardó en consumarse. Tras romperle el vidrio del automóvil frente a su propia hija de 10 años —quien le suplicaba que regresara—, Díaz le propinó un golpe certero que derivó en consecuencias clínicas de extrema gravedad. "Ahí me doy con que tengo una fractura en el cráneo producto de la golpiza que me dio. Me fracturó el cráneo", señaló la primera víctima.

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Secuelas permanentes y críticas al accionar judicial

A raíz del violento ataque sufrido en 2024, Labiuk debió permanecer cerca de un mes en reposo absoluto. Pese a que la fractura ósea logró soldar con el tiempo, el joven aseguró que arrastra secuelas físicas y dolores recurrentes, además de la imposibilidad de afrontar una cirugía plástica reconstructiva por cuestiones económicas.

Sin embargo, uno de los puntos que mayor indignación genera en torno al caso es la falta de respuestas institucionales previas que hubiesen evitado una nueva tragedia urbana.

"Mi causa estaba abierta, pero nunca hicieron nada, nunca me citaron. Él seguía suelto. Presenté todo y nunca tuve una respuesta. Tuvieron que esperar a que golpeen a alguien más", cuestionó con dureza el joven en diálogo con Telenoche Córdoba.

Un patrón de conducta alarmante

La revelación de este antecedente judicial refuerza la hipótesis de un patrón sistemático de violencia desmedida por parte del profesor de rugby, cuya libertad hasta el momento del nuevo ataque en la pizzería es severamente cuestionada por las víctimas y la opinión pública.

Mientras Díaz permanece detenido y afronta un nuevo proceso penal por las graves lesiones provocadas al médico en barrio Docta —quien padece secuelas oculares irreversibles como ceguera parcial y fotofobia—, el testimonio de Labiuk expone las fallas en los tiempos de respuesta de la Justicia cordobesa ante perfiles violentos que reinciden en el uso de la fuerza física descontrolada.