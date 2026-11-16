Un grupo de organizaciones judiciales, civiles, empresarias y académicas solicitó este lunes al Senado de la Nación que priorice el orden de méritos, antes que las entrevistas personales, para la designación de los jueces federales y nacionales.

En una carta enviada a la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, los firmantes expresaron que “la ciudadanía ha percibido que el orden de mérito surgido de los concursos objetivos, que realiza el Consejo de la Magistratura, muchas veces es alterado después de las entrevistas de forma absoluta, debido a la discrecionalidad del procedimiento”.

A continuación, la misiva completa:

Señor Senado Alberto Abad Comisión de Acuerdos del H. Senado de la Nación S / D.- De nuestra consideración:

Nos dirigimos al señor senador en su carácter de integrante de la Comisión de Acuerdos del H. Senado, en ejercicio de nuestro derecho constitucional de peticionar a las autoridades, a fin de solicitarle que, al momento de firmar los dictámenes correspondientes a la designación de jueces federales o nacionales, considere y pondere la circunstancia del orden de mérito del candidato antes y después de la entrevista personal que realiza el Consejo de la Magistratura de la Nación.

La ciudadanía ha percibido que el orden de mérito surgido de los concursos objetivos que realiza el Consejo, muchas veces es alterado después de las entrevistas de forma absoluta, debido a la discrecionalidad del procedimiento. Ello ha merecido una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que propone limitar al 20% del puntaje total la valoración de la entrevista personal, para no desplazar el mérito de los concursos efectuados. En el mismo sentido se han expedido en una declaración conjunta algunas de las más prestigiosas entidades de la sociedad civil y del ejercicio del derecho. Le adjuntamos ambos documentos.

Por las razones expuestas y porque consideramos que los habitantes tienen derecho a una justicia imparcial e idónea, que se ajuste a los parámetros del mérito objetivo que propicia la Constitución Nacional, es que le solicitamos que, en el ejercicio de su representación popular, provincial y nacional, revise detalladamente y contemple la posibilidad de no conceder acuerdo a candidatos cuyo mérito se haya alterado de manera sustantiva en relación al orden inicial de los concursos.

Sin otro particular lo saludamos atentamente.

Firmantes

Organizaciones Judiciales

Asociación por los Derechos Civiles (ACD), Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), Institución de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación en Retiro -Asociación Civil-, Justa Causa Asociación Civil, Profesores Republicanos - Asociación Civil, Será Justicia.

Organizaciones de la Sociedad Civil

Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Club Político Argentino, Constituya, Fundación Directorio Legislativo, Integridad Republicana, Poder Ciudadano, Red de Acción Política (RAP), Voces de Equidad y Género en Acción.

Organizaciones Empresarias

Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Bolsa de Comercio de Córdoba, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Sociedad Rural Argentina (SRA).

Juristas y Académicos

Alberto Bianchi, Juan Carlos Cassagne, Ezequiel Cassagne, Marcelo Gebhardt, Antonio María Hernández.