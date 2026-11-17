Di María ya es DT: Paredes y el Cuti Romero tambien se forman en una escuela de Rosario
Los tres futbolistas fueron campeones del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022. La Escuela Nº 193, Cuna del Fútbol, ATFA Rosario confirmó la graduación de Di María y anunció la incorporación de Paredes y Romero como alumnos.
17/11/2026 | 09:42Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los campeones del mundo se forman en una escuela rosarina para DT.
La Escuela Nº 193 – Cuna del Fútbol – ATFA Rosario anunció que tres campeones del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 eligieron su institución para comenzar o continuar su formación como directores técnicos. Se trata de Ángel Di María, Leandro Paredes y Cristian "Cuti" Romero.
A través de sus redes sociales, la institución felicitó a Di María por su título como entrenador y destacó que haya confiado en la escuela rosarina para formarse. "Estamos felices de haberte tenido como alumno", expresaron en el mensaje dedicado al futbolista.
Además, la entidad le dio la bienvenida a Leandro Paredes, quien comenzará sus estudios en la institución. "La experiencia y la formación se complementan, porque el fútbol siempre tiene algo más para enseñar", señalaron desde la escuela.
Otro de los campeones del mundo que se sumó a la formación es Cristian Romero. Desde la Escuela 193 agradecieron su confianza y manifestaron su satisfacción por tenerlo como alumno en el camino para convertirse en director técnico.
De esta manera, tres integrantes del plantel que conquistó la Copa del Mundo en Qatar 2022 eligieron la institución de Rosario para dar un nuevo paso en su vínculo con el fútbol, esta vez desde la formación y la preparación para ejercer como entrenadores.
Lectura rápida
¿Qué anuncio hizo la Escuela Nº 193? La Escuela Nº 193 – Cuna del Fútbol – ATFA Rosario anunció que tres campeones del mundo en Qatar 2022 eligieron su institución para formarse como directores técnicos.
¿Quiénes son los campeones que eligieron la escuela? Los campeones son Ángel Di María, Leandro Paredes y Cristian "Cuti" Romero.
¿Qué felicitación recibió Di María? La institución felicitó a Di María por su título como entrenador y expresó su felicidad por haberlo tenido como alumno.
¿Qué dijo la escuela sobre Paredes? La escuela le dio la bienvenida a Paredes y destacó que "la experiencia y la formación se complementan".
¿Qué representa esta elección para los futbolistas? Esta elección representa un nuevo paso en su vínculo con el fútbol, ahora desde la formación y la preparación como entrenadores.