FOTO: Los campeones del mundo se forman en una escuela rosarina para DT.

La Escuela Nº 193 – Cuna del Fútbol – ATFA Rosario anunció que tres campeones del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 eligieron su institución para comenzar o continuar su formación como directores técnicos. Se trata de Ángel Di María, Leandro Paredes y Cristian "Cuti" Romero.

A través de sus redes sociales, la institución felicitó a Di María por su título como entrenador y destacó que haya confiado en la escuela rosarina para formarse. "Estamos felices de haberte tenido como alumno", expresaron en el mensaje dedicado al futbolista.

Además, la entidad le dio la bienvenida a Leandro Paredes, quien comenzará sus estudios en la institución. "La experiencia y la formación se complementan, porque el fútbol siempre tiene algo más para enseñar", señalaron desde la escuela.

Otro de los campeones del mundo que se sumó a la formación es Cristian Romero. Desde la Escuela 193 agradecieron su confianza y manifestaron su satisfacción por tenerlo como alumno en el camino para convertirse en director técnico.

De esta manera, tres integrantes del plantel que conquistó la Copa del Mundo en Qatar 2022 eligieron la institución de Rosario para dar un nuevo paso en su vínculo con el fútbol, esta vez desde la formación y la preparación para ejercer como entrenadores.