La temporada de verano comienza a palpitarse con fuerza desde el sur de Brasil, donde la clásica Playa de los Ingleses, en Florianópolis, se consolida una vez más como uno de los destinos favoritos de los turistas. Con un corredor costero de 42 playas, la zona combina tranquilidad, un amplio centro comercial y propuestas de alojamiento ideales para disfrutar en familia.

En ese marco, el Ingleses Praia Hotel se destaca por su ubicación privilegiada. Según detalló su propietario, César, el establecimiento está diseñado para que el mar esté presente en todo momento: desde las habitaciones con balcón y los pasillos hasta el salón del desayuno.

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Comodidades y servicios frente al mar

Ubicación inmediata: El hotel cuenta con un acceso directo que conecta la pileta con la playa en apenas unos metros.

Infraestructura completa: Dispone de sombrillas, reposeras y toallas provistas por el propio complejo, además de pileta climatizada y un gimnasio vidriado con vista directa al mar.

Gastronomía local: Ofrece un tradicional desayuno brasileño que incluye una gran variedad de frutas, panificados, tortas y jugos naturales.

Con una estructura pensada para el confort y una alta demanda de visitantes argentinos, el complejo se posiciona como una de las opciones más atractivas del litoral catarinense para el descanso y el disfrute frente al océano.

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