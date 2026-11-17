Buenos Aires, 17 noviembre (NA) — Este martes, Francia vivió una jornada de manifestaciones en la que participaron 5.800.000 empleados públicos, quienes se movilizaron exigiendo aumentos salariales, según lo informado por un medio parisino consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

La protesta, que incluye a los trabajadores de Radio France International, forma parte de un movimiento social que ha estado agitando el país desde hace aproximadamente dos meses. Esta movilización ocurre tras la reunión del viernes 13 de noviembre, convocada por el primer ministro, Sebastien Lecornu.

En el encuentro, que fue el primero de este tipo en casi 20 años, Lecornu no logró calmar el descontento de las organizaciones sindicales, que esperaban recibir compromisos sobre aumentos salariales generales después de que se anunciara un incremento del salario mínimo para el sector privado.

Los sindicatos se retiraron de la sede del gobierno de Matignon molestos, tras recibir una nueva negativa a su principal demanda de aumentos salariales generales. Señalaron que las medidas ofrecidas no satisfacen la urgencia de la situación salarial, a pesar de que muchos de ellos ya habían convocado movilizaciones antes de esta reunión.

La CFDT, decepcionada por la reunión con el Gobierno, se sumó a la protesta, lo que resultó en el tercer llamado unitario a movilizaciones y huelgas en el sector público desde el regreso a clases, luego de las jornadas de protesta del 29 de septiembre y del 5 de noviembre.

Las manifestaciones contaron con el apoyo de Interfac IDF, que representa a los estudiantes de universidades de la región parisina; así como la intersindical juvenil (USL-Fage-Unef-Union étudiante) y una coordinación de chalecos amarillos.

Aumento de salarios

Los empleados públicos buscan presionar al Gobierno para que se descongele el valor del punto de índice utilizado para calcular el salario base de los funcionarios. En el proyecto de presupuesto para 2027, el Ejecutivo ha descartado cualquier aumento general por cuarto año consecutivo, una posición inaceptable para los sindicatos, quienes estiman que desde 2017 los empleados públicos han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 16%.

Las organizaciones advierten que esta situación está llevando a una "smicardización" de una parte de los trabajadores en un contexto de creciente inflación.

Con la revalorización del salario mínimo prevista para el 1 de diciembre, se estima que 1,1 millones de empleados públicos verían su salario base quedar por debajo del salario mínimo, lo que representa cerca del 20% del total.