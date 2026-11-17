CURAHUARA DE CARANGAS, Bolivia — Una iglesia rural, construida y decorada por manos indígenas hace aproximadamente 418 años, ha comenzado a renacer en medio del desierto altiplánico de Bolivia tras una exhaustiva restauración. Conocida como la "Sixtina Andina", este templo es un testimonio del encuentro entre dos mundos religiosos: el de los conquistadores españoles y el de los indígenas, durante los primeros años de la evangelización.

El edificio, edificado con adobe y paja, destaca por sus murales que evocan un profundo fervor religioso. El padre Jacinto, párroco de la iglesia de Curahuara de Carangas, señala: "Es una joya del Barroco mestizo, muestra que la colonización no siempre fue violenta, sino que también hubo un diálogo y colaboración entre dos religiones que dio lugar a un sincretismo" que se mantiene hasta el día de hoy.

Un grupo de albañiles aymaras, en su mayoría mujeres, se encuentran finalizando los últimos detalles del nuevo techo, hecho de paja brava y cañahueca, además de acelerar el pintado de las paredes con cal, con la esperanza de concluir la obra para mediados de diciembre. La restauración ha contado con un financiamiento de alrededor de 66.000 dólares, proporcionado por el Fondo de Preservación Cultural de Estados Unidos, y ha sido asesorada por el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) y la Universidad Católica de Bolivia (UCB).

"Se ha reconstruido el techo, el revoque blanqueado y se adecuó un muro de los contrafuertes", explica Josefina Matas del CICOP y profesora en la UCB. "Costó encontrar mano de obra que dominara técnicas antiguas para el trenzado de la paja que recogimos de los alrededores. El nuevo techo está diseñado para durar otros 25 años y resistir las inclemencias del clima altiplánico", añade Elizabeth Aguilar, supervisora técnica del proyecto.

La iglesia comenzó su construcción alrededor de 1608, tal como está documentado en sus paredes. Los artistas indígenas utilizaron tintes naturales para recrear escenas bíblicas, como el Génesis, el Apocalipsis y el Diluvio Universal. Estas pinturas eran utilizadas por los misioneros para evangelizar a los indígenas que no sabían leer.

"Todavía hoy utilizo esas pinturas para catequizar a niños y jóvenes de comunidades rurales", comenta Jacinto, quien también es un joven cura diocesano de origen polaco. "Los colonizadores y artistas indígenas debieron encontrar puntos en común entre sus creencias religiosas. Los locales aprovecharon esos pasajes bíblicos para añadir su propia cosmovisión".

Un mural destacado presenta a Cristo resucitado, flanqueado por el Sol y la Luna, símbolos de la religión andina que representan energías vivas y el orden del universo. Detrás de Jesucristo, un arcoíris simboliza el regreso del Sol, según narra el sacerdote.

En otra representación, los indígenas ilustraron la ira en la escena de los siete pecados capitales como un soldado español que amenaza con su espada, y añadieron otros pecados propios, como los sacrificios humanos que eran practicados por los incas para restaurar el equilibrio ante desastres naturales.

En la Última Cena, Cristo no comparte un pan como indica la tradición cristiana, sino un cuy —un conejo de Indias—, un alimento típico en las festividades nativas. Un gato negro, asociado a la mala suerte, acompaña a Judas, mientras que un perro blanco, símbolo de buena fortuna, se sitúa a los pies de Jesús.

Los Reyes Magos son representados montando llamas, un animal sagrado para los andinos. Curahuara de Carangas es reconocida como la capital de la ganadería camélida y ha sido habitada por incas, carangas aimaras y españoles, un sincretismo que se refleja en una escena sobre el bautismo.

"Los murales se pintaron para advertir a la gente sobre el pecado y la importancia de arrepentirse, tienen una pedagogía religiosa. Hay algo que es de afuera, pero hay algo que es nuestro", concluye Matas.

En estas altitudes, al pie de los nevados de los Andes, diversas culturas florecieron a pesar de las difíciles condiciones. Antes de la llegada de los colonizadores, había una significativa población nativa, quienes levantaron muchas iglesias para evangelizar. Curahuara era un punto clave en la ruta del comercio de plata desde las minas de Potosí hacia los puertos del Pacífico, desde donde el mineral era transportado a España.