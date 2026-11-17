El boxeo internacional se encuentra de luto tras el fallecimiento de Lee Reeves, quien murió a los 31 años luego de pasar más de tres meses en coma inducido.

El deportista irlandés había sufrido una grave lesión cerebral el pasado 1 de agosto durante un combate de peso superligero frente a Gary Cully en el 3Arena de Dublín, en la pelea que definiría el título vacante celta de la Junta de Boxeo de Irlanda.

Reeves cayó dos veces en el décimo asalto del enfrentamiento, perdió el conocimiento y fue retirado en camilla para ser sometido a una operación de urgencia.

Tras permanecer internado en estado crítico pero estable, su salud se agravó durante el fin de semana tras contraer una infección en medio de su recuperación, según informaron medios de Limerick.

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?? Lee Reeves! ''Irish boxer Lee Reeves died last night at the age of 31 from injuries sustained during his bout against Gary Cowley in August.'' https://t.co/ElN4qCmRrb — Magyezi ?? (@gyezi_) November 17, 2026

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El dolor del mundo del deporte y la despedida de su rival

Desde Queensberry Promotions, la promotora encargada de su carrera, expresaron su profunda consternación por la noticia y destacaron su talento y calidad humana. Su director, Frank Warren, lamentó la pérdida y envió sus condolencias a los allegados del púgil.

Por su parte, su contrincante y amigo de años, Gary Cully, compartió un emotivo homenaje en sus redes sociales en el que recordó anécdotas compartidas desde los campeonatos nacionales en Dublín y lo despidió como "una gran persona y un caballero".

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Un legado más allá del cuadrilátero

Además de acumular un récord profesional de 16 victorias (11 por nocaut) y dos derrotas tras destacar como cinco veces campeón nacional amateur, Reeves era reconocido en su comunidad por su fuerte compromiso social.

El deportista se desempeñaba como soldado en el 12.º Batallón con base en Limerick y era un activo embajador y voluntario de la organización Limerick Treaty Suicide Prevention, donde impulsaba iniciativas centradas en la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental de los jóvenes.

Familiares, amigos y referentes locales despidieron con profundo pesar al "Champo", recordando su orgullo por la ciudad y su incansable lucha hasta el final.