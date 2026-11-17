En la jornada del 17 de noviembre de 2026, el panorama cambiario en Argentina presenta diversas cotizaciones del dólar, un tema de crucial importancia para la economía del país. El dólar oficial se encuentra a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta, según datos actualizados a las 18:00 horas del día anterior. Este tipo de cambio es el que se utiliza en las transacciones oficiales y es el referente para muchas operaciones económicas.

En contraste, el dólar blue, que se intercambia en el mercado informal, muestra una cotización más alta, alcanzando los $1.580 para la compra y $1.600 para la venta, según la información más reciente a las 20:59 horas de ayer. Esta diferencia de precios se debe a la mayor demanda y la menor disponibilidad de dólares en el mercado paralelo, lo que genera un fenómeno conocido como el *gap* entre el dólar oficial y el blue.

A su vez, el dólar bolsa, utilizado en operaciones de compra de acciones y bonos en el mercado local, presenta un precio de $1.581,2 para la compra y $1.588,9 para la venta. Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL), que permite a los inversores obtener divisas para su salida del país, tiene una cotización superior, rondando los $1.680,1 para la compra y $1.682,9 para la venta.

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se sitúa en $1.667,48 para la compra y $1.676,69 para la venta. Estos tipos de cambio reflejan la creciente adopción de criptomonedas en la economía argentina y el uso de plataformas digitales para el intercambio de divisas.

Finalmente, el dólar tarjeta, que rige para consumos en el exterior y operaciones con tarjeta de crédito, escala hasta los $1.982,5 para la compra y $2.047,5 para la venta. Este valor es significativamente más alto dado que incluye los impuestos adicionales que implementa el gobierno argentino sobre transacciones en moneda extranjera.

La variabilidad en las cotizaciones del dólar está íntimamente relacionada con factores económicos y políticos, tales como la inflación, la oferta y demanda de divisas, y las medidas adoptadas por el gobierno para controlar el mercado de cambios. La inestabilidad económica en el país, junto con la incertidumbre respecto a futuras políticas monetarias, contribuyen a este escenario volátil.