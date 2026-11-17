La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 17 de noviembre.
El sorteo número 41411 de La Previa se realizó el martes 17 de noviembre a las 10:15, con el número 7524 como ganador. Conocé los resultados completos de los 20 números ganadores.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41411 de La Previa se llevó a cabo el martes 17 de noviembre a las 10:15, con el número a la cabeza 7524, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Caballo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7524
2° 8942
3° 0400
4° 7747
5° 5822
6° 7943
7° 5004
8° 6725
9° 9129
10° 0786
11° 7601
12° 3793
13° 4915
14° 8175
15° 1000
16° 7148
17° 5473
18° 6881
19° 2307
20° 1149
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41411 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 17 de noviembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador fue 7524.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como A primera (Caballo).
¿Cuáles son los otros números ganadores?
Los otros números ganadores son 8942, 0400, 7747, 5822, entre otros.