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El número de sorteo 41411 de La Previa se llevó a cabo el martes 17 de noviembre a las 10:15, con el número a la cabeza 7524, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Caballo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7524

2° 8942

3° 0400

4° 7747

5° 5822

6° 7943

7° 5004

8° 6725

9° 9129

10° 0786

11° 7601

12° 3793

13° 4915

14° 8175

15° 1000

16° 7148

17° 5473

18° 6881

19° 2307

20° 1149