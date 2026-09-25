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Impacto de la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump en la percepción de China

La reciente cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump en Washington ha dejado una fuerte impresión en la población china, destacando la creciente influencia del país en el escenario global.

25/09/2026 | 08:39Redacción Cadena 3

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En China, la cumbre entre Xi y Trump se considera una proyección del ascenso del país

FOTO: En China, la cumbre entre Xi y Trump se considera una proyección del ascenso del país

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BEIJING (AP) — No está claro si la elaborada recepción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo de China en Washington deslumbró a Xi Jinping, pero en la población china causó una gran impresión.

Tanto la inusual bienvenida de Trump a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, en el aeropuerto, como los actos bilaterales y culturales a los que asistieron los dos líderes, fueron seguidos de cerca —y elogiados— por la prensa estatal china. Quienes los siguieron desde casa observaron a una China con un estatus superior.

"He leído la noticia de que los estándares de bienvenida de Estados Unidos al presidente Xi son muy altos", comentó a The Associated Press Xiang Ziyu, un estudiante de posgrado en Beijing. "Estoy bastante impresionado porque demuestra que nuestro país se ha vuelto realmente poderoso".

Esa conclusión fue compartida por varias personas entrevistadas por la AP, así como en comentarios en las redes sociales chinas, que elogiaron la cooperación entre Beijing y Washington.

El periódico oficial People’s Daily dedicó toda su portada al viaje, con seis fotos de los encuentros entre los dos mandatarios.

Mientras, en el principal buscador chino, Baidu, los tres temas más populares el viernes fueron las conversaciones entre Trump y Xi, la cena de Estado a la que asistieron Xi y Peng y los saludos de Xi al pueblo chino con motivo del Festival del Medio Otoño, que se celebra el viernes.

Shen Zuohang, residente en Beijing, se sintió tranquilizado por la cobertura y por la aparente sintonía entre Trump y Xi en temas como comercio, inteligencia artificial y seguridad.

"No tenemos guerra comercial ni conflicto militar. Incluso en la cuestión de Taiwán avanzamos en una buena dirección en lugar de tener una confrontación acalorada", manifestó Shen. "Las dos partes están manejando los asuntos de una manera más conciliadora".

Según el Ministerio de Exteriores de China, Xi instó a Trump a oponerse a la independencia de Taiwán —una isla autogobernada que Beijing reclama como parte de su territorio— y a manejar el asunto con cautela. Trump no hizo nuevas declaraciones sobre Taiwán, pero anteriormente había descrito la venta de armas estadounidenses a Taipéi como algo abierto a negociaciones con Beijing.

Xiang señaló que, en general, la cumbre envió una señal positiva y contribuirá a mejorar la opinión del público chino sobre los lazos entre las dos naciones.

"Es mejor que no comunicarse", expresó el estudiante.

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El productor de video de The Associated Press Wayne Zhang en Beijing y la reportera Simina Mistreanu en Taipéi, Taiwán, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Qué impacto tuvo la cumbre?
La cumbre generó una fuerte impresión en la población china, destacando el ascenso del país en el escenario internacional.

¿Quiénes participaron en la cumbre?
Participaron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, junto a sus esposas.

¿Cuándo tuvo lugar la cumbre?
La cumbre se llevó a cabo recientemente en Washington, sin una fecha específica mencionada.

¿Dónde se realizó la cumbre?
La cumbre se realizó en Washington, Estados Unidos.

¿Por qué es relevante esta cumbre?
Es relevante por la mejora en las relaciones entre Estados Unidos y China, y por la percepción positiva que genera en la población china.

[Fuente: AP]

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