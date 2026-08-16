Iga Swiatek inicia con victoria su camino en el Abierto de Cincinnati tras consagrarse en Toronto

FOTO: Recién campeona en Toronto, Iga Swiatek gana su primer partido en el Abierto de Cincinnati

MASON, Ohio (AP) — La tenista polaca Iga Swiatek comenzó su participación en el Abierto de Cincinnati con una sólida victoria sobre la colombiana Emiliana Arango, a quien derrotó por 6-3 y 6-0 en la cancha central. Este triunfo se produjo apenas dos días después de que Swiatek se consagrara campeona en Toronto.

Con esta victoria, Swiatek alcanzó su séptimo triunfo consecutivo, manteniendo un alto nivel de juego que la llevó a ganar el título en Cincinnati el año pasado.

"No me sentía súper cansada después de Toronto. Sabía que solo necesitaba un poco de descanso. Por lo general, un día antes de un torneo ya estoy en modo partido. Pero esta vez quería pasar cada hora posible simplemente relajándome", comentó Swiatek tras su victoria el domingo.

El mismo día, la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, también avanzó a la siguiente ronda al vencer a la australiana Talia Gibson por 6-2, 7-6 (2). Sabalenka se ha mostrado fuerte en Cincinnati, mejorando su récord a 15-3 desde 2022.

Después de perder ante Swiatek en la final de Toronto, la número dos del ranking, Elena Rybakina, logró una victoria sobre la estadounidense Taylor Townsend con un marcador de 6-3, 6-4. Rybakina, quien alcanzó las semifinales el año pasado en Cincinnati, busca su 14.º título en canchas duras tras haber ganado el Abierto de Australia en enero.

En el torneo masculino, el décimo del ranking, Taylor Fritz, también avanzó, superando a su compatriota Alex Michelsen por 6-3, 6-4.

El número cuatro del mundo, Felix Auger-Aliassime, regresó a la competencia tras una lesión y derrotó a Stefanos Tsitsipas en sets corridos, 6-3, 7-5, en su primer partido en cancha dura desde marzo. Mientras tanto, la estadounidense Madison Keys luchó para vencer a Daria Snigur, cerrando el partido 4-6, 6-3, 6-3.

La sexta del ranking, Mirra Andreeva, también destacó al despachar a la ucraniana Oleksandra Oliynykova por 6-1, 6-0, sumando su 40.ª victoria del año. Además, el brasileño Joao Fonseca, de 19 años, se convirtió en el tercer adolescente en alcanzar la tercera ronda en Cincinnati, al vencer a Botic van de Zandschulp por 6-4, 7-6 (2).