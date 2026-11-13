Exdirector de Nvidia se autocalifica como "un pedazo de mierda" tras escándalo personal

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) -- El exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se describió a sí mismo como "un pedazo de mierda" en declaraciones recientes, según informó un medio estadounidense. Este comentario surge en medio de un escándalo personal que ha desviado su atención de las responsabilidades en la compañía.

De acuerdo a un informe de Bloomberg, el escándalo de polleras que involucró a Huang comenzó a afectar su desempeño y a generar preocupación en el entorno laboral de la firma. Se conoció que todo el personal debía enviar correos electrónicos con sus cinco prioridades principales, los cuales Huang utilizaba para asegurarse de que el equipo estaba enfocado en lo que él consideraba esencial.

Tradicionalmente, Huang respondía a estos correos de manera inmediata, sin importar la hora. Sin embargo, en las últimas semanas, sus tiempos de respuesta se habían vuelto más prolongados, lo que llamó la atención de sus colaboradores, según la Agencia Noticias Argentinas.

Una relación de carácter sentimental produjo el punto de inflexión

El punto de quiebre ocurrió el 6 de noviembre, cuando el Financial Times publicó que su relación con Alice Huang, señalada como presunta espía china (acusación que fue desmentida por Pekín), había sido de naturaleza sentimental.

Esta revelación llevó a que el asesor jurídico de Nvidia, Tim Teter, visitara a Huang para confrontarlo sobre la situación, momento en el cual el empresario admitió la relación.

Crisis agravada

La situación se complicó aún más el pasado miércoles, cuando el New York Times reveló que Huang había mantenido otra supuesta relación extramatrimonial con Kimberly Powell, vicepresidenta de Nvidia para el sector sanitario.

Ante el escándalo, el consejo de administración convocó a una reunión que se extendió hasta altas horas de la noche, y Huang decidió presentar su renuncia, renunciando a cualquier cargo formal dentro de la empresa.

En su ausencia, la directora financiera, Colette Kress, asumirá temporalmente el cargo de dirección ejecutiva mientras se busca un sucesor. Entre los nombres que suenan para el puesto están Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, y Rene Haas, máximo responsable de Arm Holdings.

Agencia NA