Boca y Banfield buscan un lugar en la final de la Copa Argentina este sábado en Mendoza

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- Boca y Banfield se enfrentarán este sábado, en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina, donde ya espera Platense.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca llega a este encuentro en un momento inmejorable, ya que viene de quedarse con el título de Campeón de Liga al finalizar primero en la tabla anual gracias al agónico triunfo 1-0 sobre Defensa y Justicia.

De esta manera, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena se mantienen con posibilidades de conseguir una histórica quíntuple corona, que incluiría la Copa Argentina, la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

Banfield, por su parte, viene de tener una muy floja actuación en el Torneo Clausura, donde finalizó duodécimo en la Zona B con solo 15 puntos, muy lejos de los puestos de clasificación a los playoffs.

Además, estuvieron lejos de meterse entre los primeros de la tabla anual para aspirar a la clasificación a alguna competencia internacional, por lo que la Copa Argentina se presenta como la única posibilidad para que los dirigidos por Pedro Troglio cierren el 2026 con una alegría.

El ganador del encuentro entre Boca y Banfield se enfrentará en la gran final con Platense, que en las semifinales venció por penales a Atlético Tucumán.